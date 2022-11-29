Феномен нейтралізації шкідливої дії став можливим завдяки вченим з Університету RMIT. Як працює унікальна речовина, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Команда винахідників з Університету RMIT вирішила розробити речовину, яка могла б спростити життя мільйонам людей на планеті. Називається унікальний плід експериментів FiberX, який схожий на клітковину, але не впливає на смак та текстуру страв.

У складі речовини природні крохмали, які отримують з пшениці, кукурудзи та маніоки. Працює винахід за принципом справжньої клітковини: сприяє покращенню травлення в кишківнику та допомагає мікроорганізмам у товстій кишці ферментувати їжу.



Вчені винайшли замінник клітковини / Фото Pexels

Тепер ми можемо додавати додаткову кількість клітковини в такі продукти, як білий хліб, без зміни смаку або текстури, що на сьогодні є однією з основних проблем з багатьма комерційно доступними добавками з клітковиною. Наш продукт навіть не помітний після додавання. Це схоже на те, як батьки ховають овочі в дитячу їжу, щоб зробити її поживнішою,

– пояснює технолог харчових продуктів Асгар Фаранакі.

Вчені відштовхувались від смакових якостей, тож для них було принципово створити добавку-невидимку, яка б не впливала на текстуру продуктів. Під час експериментів вдалось додати до 20% FiberX – ця кількість була непомічена.

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Зараз розробники активно працюють з інженерною групою Microtec, які допомагають впровадити FiberX у харчове виробництво. Важливими є систематизація та вдосконалення процесу створення замінника клітковини, щоб створити конкурентоспроможну ціну.