Не все взуття здатне витримувати вологу дощову погоду, а магазинні альтернативи з водовідштовхувальними поверхнями не всім по кишені. Аби вберегти гаманець та здоров'я, ви можете самостійно перетворити свою пару у міцну та стійку до вологи.

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Як зробити зимове взуття водонепроникним

Перш ніж попрацювати з покриттям, варто ретельно оглянути пару та перевірити на наявність дефектів і оглянути всі шви, через які волога може потрапляти всередину. З такими проблемами краще звернутись до майстра. Якщо недоліків немає, очистьте пару від бруду та пилу і можете переходити до обробки. Для цього скористайтесь одним із трьох лайфхаків.

Спосіб 1

Знадобиться шматок парафіну та 100 мілілітрів бензину, який використовують для заправки запальничок. Парафін натираємо на тертці, щоб вийшла 1 чайна ложка, змішуємо з іншим інгредієнтом і чекаємо, поки стружка розтане. Опісля змочіть чисту ганчірку або ватний диск у суміші та нанесіть на невелику ділянку взуття, щоб перевірити, як відреагує поверхня. Якщо змін немає, обробляємо всю пару та залишаємо на просушування на 8 – 12 годин.



Прості лайфхаки допоможуть вберегти взуття від промокання / Фото Pexels

Спосіб 2

Якщо ваше взуття виготовлене зі шкіри чи шкірзамінника, можете виготовити розчин з використанням олії. Для цього вам знадобиться по 2 чайні ложки касторової та лляної олій і 100 грамів стружки парафіну. Його розтоплюємо до однорідної суміші та наносимо тонким шаром на взуття. Пару з однорідно нанесеною рідиною варто залишити на просушування на 8 – 10 годин.

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Спосіб 3

Якщо для приготування суміші немає бажання, часу чи всіх необхідних складників, можете скористатись парафіном або воском в чистому вигляді. Для цього вам знадобиться свічка та пара зимового взуття. Натираємо черевички, вмикаємо фен та продуваємо теплим повітрям, щоб закріпити матеріал на поверхні. Цей лайфхак зробить ваше взуття стійким до вологи, а віск не дозволить воді приникати так швидко всередину.

Важливо: для цього способу не підійде стеаринова свічка. Річ у тім, що у її складі є речовина, багата жирними кислотами, які, на жаль, не врятують взуття від промокання.