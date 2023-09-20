Вам вже точно доводилося чути про деякі речі, які можуть негативно вплинути на стан волосся: постійне фарбування, надмірне розчісування чи часте використання фену та вирівнювача. Та є й менш очевидні загрози – ваші зачіски.

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Яка зачіска найгірші для вашого волосся

Скоріш за все, хоча б зрідка ви стягуєте своє волосся у звичайний кінський хвіст. Це проста зачіска, яка не вимагає зусиль та надто багато часу, і тому вона користується неабиякою популярністю.

Ви могли про це не замислюватися, проте вона може серйозно зіпсувати ваше волосся. Чимало стилістів погодилися, що кінський хвіст – найпроблемніша зачіска і для волосся, і для шкіри голови, особливо, якщо ви кожного разу робите його на одному місці.

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Це може спричинити регулярне натягування й висмикування одних й тих самих частин волосся. Найгіршим варіантом кінського хвоста є високий хвіст, адже він створює напругу на тонких пасмах навколо лінії росту волосся.



Високий хвіст може призвести до випадіння волосся / Фото Pexels​

Стилістка Трейсі Фтачек вважає, що неабияку небезпеку вашому волоссю несуть й резинки.

Вони спричиняють сильне тертя, а при повторному використанні можуть призвести до завивання та поломки волосся, – поділилася Трейсі Фтачек.

Особливо небезпечною і зачіска, і резинки для волосся можуть стати для людей, які мають світле фарбоване волосся. Процедура освітлення дуже сильно ослаблює пасма та робить їх крихкими та сприйнятливими до деформації, тож подумайте про те, щоб замінити кінський хвіст на іншу, більш щадну для волосся зачіску.