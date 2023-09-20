Вам уже точно приходилось слышать о некоторых вещах, которые могут отрицательно повлиять на состояние волос: постоянная покраска, чрезмерное расчесывание или частое использование фена и выравнивателя. Но есть и менее очевидные угрозы – ваши прически.

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Какая прическа наихудшая для ваших волос

Скорее всего, хотя бы изредка вы стягиваете свои волосы в обычный конский хвост. Это простая прическа, которая не требует усилий и слишком много времени, и поэтому пользуется большой популярностью.

Вы могли об этом не задумываться, однако она может серьезно испортить ваши волосы. Многие стилисты согласились, что конский хвост – самая проблемная прическа и для волос, и для кожи головы, особенно, если вы каждый раз делаете его на одном месте.

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Это может привести к регулярному натягиванию и выдергиванию одних и тех же частей волос. Худшим вариантом конского хвоста является высокий хвост, ведь он создает напряжение на тонких прядях вокруг линии роста волос.



Высокий хвост может привести к выпадению волос / Фото Pexels

Стилистка Трейси Фтачек считает, что большую опасность вашим волосам несут и резинки.

Они вызывают сильное трение, а при повторном использовании могут привести к завыванию и поломке волос, – поделилась Трейси Фтачек.

Особенно опасной и прическа, и резинки для волос могут стать для людей, имеющих светлые крашеные волосы. Процедура освещения очень сильно ослабляет пряди и делает их хрупкими и восприимчивыми к деформации, поэтому подумайте о том, чтобы заменить конский хвост другой, более щадящей для волос прической.