Фрукти містять багато вітамінів, мінералів, клітковини та рослинних сполук, які називаються фітонутрієнтами. Є й такі, що багаті на речовини з антиоксидантними та протизапальними властивостями. Саме про ці фрукти сьогодні йтиме мова, адже вони суперкорисні.

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Які фрукти варто додати до свого раціону

Виноград

Незважаючи на невеликий розмір, виноград має серйозну поживну цінність. Абсолютно всі різновиди корисні для здоров'я, але є такі, що містять найбільше антиоксидантних властивостей.

Серед них є чорний, зелений та червоний без кісточок. Ці сорти багаті такими антиоксидантами, як кавова кислота, епікатехін, катехін галат, пірокатехінова кислота, галова кислота та рутин.

Це є однією з причин, чому ці смачні фрукти пов'язані зі зниженим ризиком серцевих захворювань і деяких видів раку.

Яблуко

Яблука мають цілий ряд переваг для здоров'я, враховуючи зниження ризику серцево-судинних захворювань і деяких видів раку. Вони є концентрованим джерелом флавоноїдних антиоксидантів.

Дослідження, проведене за участю понад 56 000 людей, показало зв'язок між більшим споживанням яблук та зниженням ризику смерті.



Яблука – доступний і дуже корисний фрукт / Фото Unsplash

Авокадо

Авокадо не тільки дуже смачне, але й наповнене такими поживними речовинами, як клітковина, корисні жири, калій, магній, фолієва кислота та вітаміни С і К1.

Дослідження показують, що цей жирний фрукт може допомогти знизити вагу, рівень цукру в крові та фактори ризику серцевих захворювань.

Грейпфрут

Огляд досліджень за участю понад 12 000 осіб показав, що люди, які їли цей цитрусовий фрукт, споживали більше магнію, вітаміну С, калію та клітковини.

А жінки, які споживали грейпфрут, мали нижчу масу тіла, а також нижчі рівні тригліцеридів і маркера запалення С-реактивного білка.

Вам варто частіше їсти грейпфрут / Фото Unsplash

Гранат

Цей фрукт містить такі сполуки, як елаготаніни, антоціани та органічні кислоти, які надають йому потужну антиоксидантну дію.

Дослідження на людях показують, що гранатовий сік допомагає зменшити окислювальний стрес, артеріальний тиск, рівень поганого холестерину, запалення та пошкодження м'язів. Дослідження на тваринах також показують протиракові властивості.

Лимон

Цей цитрусовий фрукт багатий вітаміном С, ефірними оліями та поліфенольними антиоксидантами.

Дослідження на людях показують, що щоденне споживання лимона може допомогти знизити артеріальний тиск у поєднанні з ходьбою. Дослідження в пробірках і на тваринах показують, що цей фрукт має сильні протизапальні, антиоксидантні, антимікробні та антидіабетичні властивості.

Лимон здавна вважають поживним фруктом / Фото Unsplash

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