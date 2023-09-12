Якщо ви не маєте власного великого простору для вирощування їжі, ваше підвіконня може стати чудовою заміною справжньому городу. А восени, коли на вулиці стає все холодніше, таке садівництво набуває все більшої кількості переваг.

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Зелена цибуля

Свіжа зелена цибуля може стати надзвичайним доповненням до салатів, бутербродів чи інших страв. Окрім того, вона надзвичайно проста у догляді і виростити її вийде навіть у повних новачків. Навіть на невеликому просторі підвіконня ви можете отримати непоганий урожай, тож задумайтеся над тим, щоб посадити цибулю вже зараз.

Листовий салат

Окрім зеленої цибулі є ще одна рослина, надзвичайно проста у догляді і вирощуванні – листковий салат. Про його користь у домі розповів кваліфікований садівник Дрю Суейнстон. Він не вимагає багато сонця, і йому буде достатньо всього кількох годин променів на день, і це робить його ідеальною зеленню, щоб вирощувати восени.

Окрім того, ви завжди можете використати лампи для швидшого росту рослин. І окрім того, що салат може чудово доповнити ваші страви, ви також можете створити цікаві декоративні композиції з зеленого і червоного листя прямо у горщиках.

Помідори

Якщо вікна у вашому помешканні виходять на сонячну сторону, вони ідеально підходять для того, щоб виростити помідори. Ви можете виростити ці соковиті червоні плоди і восени, і навіть взимку.

Та для того, щоб досягти найкращого результату, обирайте карликові сорти, а саме помідори чері.



Проростити помідори вдома нескладно / Фото Pexels

Чилі

Ви могли про це не знати, але виростити екзотичний перець чилі на підвіконні дуже просто. Втім, цій рослині для швидкого росту потрібно досить багато сонячного світла та тепла, тож краще переконайтеся, що поставили горщик на сонці.

Окрім того, переконайтеся, що горщик, який ви використовуєте, достатньо глибокий.