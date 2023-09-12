Если у вас нет собственного большого пространства для выращивания пищи, ваш подоконник может стать превосходной заменой настоящему огороду. А осенью, когда на улице становится все холоднее, такое садоводство приобретает все большее количество преимуществ.

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Зеленый лук

Свежий зеленый лук может стать чрезвычайным дополнением к салатам, бутербродам или другим блюдам. Кроме того, она очень проста в уходе и вырастить ее получится даже у полных новичков. Даже на небольшом пространстве подоконника вы можете получить неплохой урожай и задумайтесь над тем, чтобы посадить лук уже сейчас.

Листовой салат

Кроме зеленого лука есть еще одно растение, чрезвычайно простое в уходе и выращивании – слоеный салат. О его пользе в доме рассказал квалифицированный садовник Дрю Суэйнстон. Он не требует много солнца, и ему будет достаточно нескольких часов лучей в день, и это делает его идеальной зеленью, чтобы выращивать осенью.

Кроме того, вы всегда можете использовать лампы для более быстрого роста растений. И кроме того, что салат может прекрасно дополнить ваши блюда, вы также можете создать интересные декоративные композиции из зеленых и красных листьев прямо в горшках.

Помидоры

Если окна в вашем доме выходят на солнечную сторону, они идеально подходят для того, чтобы вырастить помидоры. Вы можете вырастить эти сочные красные плоды и осенью, а также зимой.

Но для того чтобы достичь наилучшего результата, выбирайте карликовые сорта, а именно помидоры черри.



Прорастить помидоры дома несложно / Фото Pexels

Чили

Вы могли об этом не знать, но вырастить экзотический перец чили на подоконнике очень просто. Впрочем, этому растению для быстрого роста нужно достаточно много солнечного света и тепла, поэтому убедитесь, что поставили горшок на солнце.

Кроме того, убедитесь, что горшок, который вы используете, достаточно глубок.