Деякі дослідження показують, що загальна антиоксидантна здатність ківі вища, ніж у багатьох популярних фруктів, враховуючи яблука, грейпфрути та груші. Ківі є чудовим джерелом рослинних сполук, які мають протизапальну дію на організм.

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Чому вам потрібно їсти ківі

Позитивно впливає на серце

Наука доводить, що вживання ківі допомагає зменшити фактори ризику серцевих захворювань, серед яких – високий кров'яний тиск.

Одне дослідження вивчало вживання ківі або яблук у 118 людей з високим кров'яним тиском. Ті, хто їв три ківі на день протягом 8 тижнів, мали нижчий артеріальний тиск у порівнянні з тими, хто їв одне яблуко на день.

Ба більше, деякі дослідження показали, що вживання ківі допомагає знизити загальний рівень холестерину та тригліцеридів і підвищити рівень хорошого холестерину, який захищає серце.

Сприяє здоровому травленню

Розчинна клітковина, що міститься в ківі, сприяє регуляції рівня цукру в крові та підтримує здорові кишкові бактерії. А нерозчинна клітковина сприяє регулярному випорожненню.

Завдяки цим властивостям ківі може бути хорошим вибором для людей, які страждають запорами.

Дослідження за участю 79 людей із хронічним запором показало, що вживання двох ківі на день протягом 4 тижнів допомогло покращити консистенцію та частоту випорожнень.

Ківі має багато переваг для здоров'я / Фото Unsplash

Чудове джерело вітаміну С

У ківі надзвичайно багато вітаміну С, поживної речовини, яка допомагає захистити ваші клітини від окисного пошкодження. Дослідження показують, що вживання цього фрукта допомагає досягти оптимального рівня вітаміну С у крові.

Одне дослідження показало, що вживання двох ківі на день протягом 4 тижнів підвищило рівень вітаміну С. Це також покращило функцію імунних клітин у молодих чоловіків з низьким рівнем вітаміну С.

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