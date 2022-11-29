Експерти рекомендують дорослим віком 18 – 60 років спати щонайменше 7 – 9 годин щоночі. Дефіцит або надлишок сну пов'язують з підвищеним ризиком депресії, діабету, серцевих захворювань і навіть смерті.

Але спати принаймні 7 повних годин щоночі не завжди легко. На щастя, є багато напоїв, які мають природну снодійну дію.

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Що треба пити, аби заснути

Вишневий сік

Вважається, що вміст триптофану у вишнях є однією з причин, чому ці фрукти допомагають спати. Триптофан – це амінокислота, яка є попередником гормону мелатоніну, що допомагає регулювати час засинання та прокидання.

Хоча і солодкі, і терпкі сорти вишні містять мелатонін, терпкі сорти все ж містять його найбільше.

Дослідження за участю 30 учасників показало, що вживання продукту на основі вишні двічі на день покращило нічний відпочинок, зменшило кількість нічних пробуджень і призвело до підвищення рівня мелатоніну в сечі вранці.

Ще в одному дослідженні було зазначено, що вживання 2 чашок вишневого соку щодня протягом 2 тижнів збільшує загальний час сну на 84 хвилини та допомагає лікувати симптоми безсоння у дорослих віком 50 років і старших.

Вишневий сік допомагає заснути / Фото Unsplash

Чай з ромашки

Одне дослідження за участю 60 людей похилого віку показало, що прийом 400 міліграмів екстракту ромашки протягом 28 днів поспіль безпечно покращує якість сну.

Інше дослідження за участю 80 жінок, у яких погіршилася якість сну, показало, що фізичні симптоми неефективного сну значно покращилися після того, як учасники пили ромашковий чай щодня протягом 2 тижнів.

Ромашка може допомогти впоратися з тривогою та безсонням, що також може покращити сон.



Ромашковий чай має природну снодійну властивість / Фото Unsplash

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