Більшість мікробів у ванній, цілком передбачувано, потрапляє з унітаза. Вони можуть легко потрапити на інші речі, наприклад рушники та зубні щітки. Через аерозольний ефект, який виникає при змиві унітаза з відкритим сидінням, бактерії можуть проникнути у вологі темні плями і почати розмножуватися.
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Які місця у ванній кімнаті найбрудніші
Влітку 2021 року SafeHome провела невелике дослідження, щоб з'ясувати, скільки мікробів є на різних поверхнях у ванній кімнаті. Результати були вражаючими, оскільки виявилося, що найбрудніше місце у ванній кімнаті – не унітаз.
На дверних ручках і ручках кранів виявлено 13 835 і 56 133 КУО відповідно. Така кількість одиниць є неймовірно низькою у порівнянні з наступними. Але не влаштовуйтеся занадто комфортно, коли відвідуєте громадські туалети. Ніколи не забувайте мити руки з милом, щоб запобігти поширенню мікробів.
В унітазі виявлено 235 143 КУО. Цифра здається значною, але це не так. Ваш телефон у 10 разів брудніший за сидіння унітаза.
На поверхні ручки зубної щітки міститься 12 619 333 КУО. Враховуючи той факт, що сама щітка може містити фекалії з унітаза, дивно, що ручка забруднена ще більше.
16 240 000 і 15 883 333 — стільки КУО відповідно на шторці душу і на підлозі. Це в 67 разів більше, ніж в туалеті. Ці результати не є несподіваними, оскільки волога є чудовим середовищем для мікробів.
Шторка в душі є найбруднішим місцем у ванній кімнаті / Фото Unsplash
Чи можуть мікроби у ванній зашкодити
Більшість мікробів абсолютно нешкідливі. Але є ті, що можуть бути небезпечними, і їх можна знайти у ванній кімнаті:
- шлунково-кишкові віруси, які викликають проблеми зі шлунком. Прикладом є норовірус. Ці мікроби поширюються під час промивання. Вони легко залишаються на твердій поверхні протягом тижня;
- кишкові збудники, які можуть передаватися з калом;
- шкірні та респіраторні бактерії, що стійкі навіть до антибіотиків MRSA та Streptococcus pyogenes;
- грибкові інфекції, такі як грибок стопи. Вони передаються при ходінні босоніж у ванній.
Добра новина полягає в тому, що лише 1 – 2% усіх мікробів є патогенними. Імовірність того, що ви ними заразитеся, існує. Але якщо ви дотримуєтеся правил гігієни, то ризик мінімальний.