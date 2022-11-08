Більшість мікробів у ванній, цілком передбачувано, потрапляє з унітаза. Вони можуть легко потрапити на інші речі, наприклад рушники та зубні щітки. Через аерозольний ефект, який виникає при змиві унітаза з відкритим сидінням, бактерії можуть проникнути у вологі темні плями і почати розмножуватися.

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Які місця у ванній кімнаті найбрудніші

Влітку 2021 року SafeHome провела невелике дослідження, щоб з'ясувати, скільки мікробів є на різних поверхнях у ванній кімнаті. Результати були вражаючими, оскільки виявилося, що найбрудніше місце у ванній кімнаті – не унітаз.

Усі дані подано в КУО (колонієутворюючих одиниць) – одиниці бактеріального забруднення середовища.

На дверних ручках і ручках кранів виявлено 13 835 і 56 133 КУО відповідно. Така кількість одиниць є неймовірно низькою у порівнянні з наступними. Але не влаштовуйтеся занадто комфортно, коли відвідуєте громадські туалети. Ніколи не забувайте мити руки з милом, щоб запобігти поширенню мікробів.

В унітазі виявлено 235 143 КУО. Цифра здається значною, але це не так. Ваш телефон у 10 разів брудніший за сидіння унітаза.

На поверхні ручки зубної щітки міститься 12 619 333 КУО. Враховуючи той факт, що сама щітка може містити фекалії з унітаза, дивно, що ручка забруднена ще більше.

16 240 000 і 15 883 333 — стільки КУО відповідно на шторці душу і на підлозі. Це в 67 разів більше, ніж в туалеті. Ці результати не є несподіваними, оскільки волога є чудовим середовищем для мікробів.

Шторка в душі є найбруднішим місцем у ванній кімнаті / Фото Unsplash

Чи можуть мікроби у ванній зашкодити

Більшість мікробів абсолютно нешкідливі. Але є ті, що можуть бути небезпечними, і їх можна знайти у ванній кімнаті:

шлунково-кишкові віруси , які викликають проблеми зі шлунком. Прикладом є норовірус. Ці мікроби поширюються під час промивання. Вони легко залишаються на твердій поверхні протягом тижня;

, які викликають проблеми зі шлунком. Прикладом є норовірус. Ці мікроби поширюються під час промивання. Вони легко залишаються на твердій поверхні протягом тижня; кишкові збудники , які можуть передаватися з калом;

, які можуть передаватися з калом; шкірні та респіраторні бактерії , що стійкі навіть до антибіотиків MRSA та Streptococcus pyogenes;

, що стійкі навіть до антибіотиків MRSA та Streptococcus pyogenes; грибкові інфекції, такі як грибок стопи. Вони передаються при ходінні босоніж у ванній.

Добра новина полягає в тому, що лише 1 – 2% усіх мікробів є патогенними. Імовірність того, що ви ними заразитеся, існує. Але якщо ви дотримуєтеся правил гігієни, то ризик мінімальний.