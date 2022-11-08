Большинство микробов в ванной вполне, предсказуемо, попадает из унитаза. Они могут легко попасть на другие вещи, например, полотенца и зубные щетки. Из-за аэрозольного эффекта, который возникает при смыве унитаза с открытым сиденьем, бактерии могут проникнуть во влажные темные пятна и начать размножаться.

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Какие места в ванной комнате самые грязные

Летом 2021 года SafeHome провела небольшое исследование, чтобы выяснить, сколько микробов есть на разных поверхностях в ванной комнате. Результаты были впечатляющими, поскольку оказалось, что самое грязное место в ванной – не унитаз.

Все данные представлены в КОЕ (колониеобразующих единиц) – единицы бактериального загрязнения среды.

На дверных ручках и ручках кранов обнаружено 13 835 и 56 133 КОЕ соответственно. Такое количество единиц является невероятно низким по сравнению со следующими. Но не устраивайтесь слишком комфортно, когда посещаете общественные туалеты. Никогда не забывайте мыть руки с мылом, чтобы предотвратить распространение микробов.

В унитазе обнаружено 235 143 КОЕ. Цифра кажется внушительной, но это не так. Ваш телефон в 10 раз грязнее сиденья унитаза.

На поверхности ручки зубной щетки помещается 12 619 333 КОЕ. Учитывая тот факт, что сама щетка может содержать фекалии из унитаза, удивительно, что ручка загрязнена еще больше.

16 240 000 и 15 883 333 – столько КОЕ соответственно на шторке душа и на полу. Это в 67 раз больше, чем в туалете. Эти результаты не являются неожиданными, поскольку влага является отличной средой для микробов.

Шторка в душе является самым грязным местом в ванной / Фото Unsplash

Могут ли микробы в ванной навредить

Большинство микробов совершенно безвредны. Но есть те, которые могут быть опасны, и их можно найти в ванной комнате:

желудочно-кишечные вирусы , вызывающие проблемы с желудком. Примером является норовирус. Эти микробы распространяются при промывании. Они легко остаются на жесткой поверхности в течение недели;

, вызывающие проблемы с желудком. Примером является норовирус. Эти микробы распространяются при промывании. Они легко остаются на жесткой поверхности в течение недели; кишечные возбудители , которые могут передаваться с калом;

, которые могут передаваться с калом; кожные и респираторные бактерии , устойчивые даже к антибиотикам MRSA и Streptococcus pyogenes;

, устойчивые даже к антибиотикам MRSA и Streptococcus pyogenes; грибковые инфекции, такие как грибок стопы. Они передаются при хождении босиком в ванной.

Хорошая новость состоит в том, что только 1 – 2% всех микробов являются патогенными. Вероятность того, что вы ими заразитесь, существует. Но если вы соблюдаете правила гигиены, то риск минимален.