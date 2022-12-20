Під час покупки продуктів на випадок критичних відключень, варто звертати увагу на термін придатності, умови зберігання та інші нюанси, про які ми розкажемо далі.
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Що купити на випадок блекауту
Продукти, які ми зазвичай тримаємо у холодильнику, псуються не одразу після відключення світла. Ще якийсь час вони можуть простояти на полиці у холоді, а як його зберегти надовше, ми розповідали тут. Тож боятись покупок фруктів, овочів чи сирів не варто, просто їжте їх насамперед. Вони також можуть гарно зберігатись і при кімнатній температурі разом з хлібом протягом кількох днів.
Чудовим джерелом необхідної клітковини та вітамінів стануть яблука, авокадо, цитрусові, морква, селера, огірки, виноград, квасоля, перець і помідори. Головна перевага полягає не лише у користі та поживній цінності, але й у тому, що продукти не потребують приготування, а вживати їх можна у сирому вигляді.
Не забудьте про каші, наприклад, вівсяні пластівці, які можна приготувати, маючи лише кип'яток або замочуючи у воді на ніч. Арахісові пасти, сухофрукти та горіхи завжди будуть гарним перекусом, який варто тримати на полиці.
Не бійтесь фруктів та овочів / Фото Pexels
Як ще підготуватись
- Подбайте про запаси питної води та дізнайтесь про розташування бюветних комплексів поблизу.
- Придбайте продукти, які мають тривалий термін зберігання і не вимогливі до температур: консерви, бублики, печиво, сирокопчені ковбаси, ультрапастеризоване молоко та інше.
- Приготуйте термосумки та під час вимкнення світла відкривайте холодильник вкрай рідко, щоб зберегти якомога більше холоду всередині.
- Стежте за температурою за вікном і користуйтесь зимовою прохолодою: зберігати продукти можна на балконі, якщо за вікном +4°С і менше.
- Готуйте їжу під час вимкнень світла, яку можна зберігати в термосах.