В большинстве своем люди думают, что на зубы плохо влияют только сладости или твердые продукты. Сегодня мы расскажем также о другой вредной пище, ранее не вызывавшей подозрения.

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Какие продукты вредны для зубов

Жесткие конфеты не полезны для ваших зубов по двум причинам. Во-первых, они содержат много сахара, а во-вторых, могут повредить эмаль.

Лед состоит из воды и не содержит сахара, но все равно может быть опасным для зубов. Он может легко повредить эмаль, поэтому не кусайте кусочки льда.

Вы наверняка слышали, что сок цитрусовых может повредить зубную эмаль. Это правда: часто употребляя кислую пищу, мы увеличиваем вероятность кариеса. Кроме того, сок цитрусовых может вызвать раздражение полости рта и привести к небольшим язвам. Чтобы свести к минимуму влияние кислоты на зубы, промойте рот после еды.



Сок цитрусовых повреждает зубную эмаль / Фото Unsplash

Кофе и черный чай не являются вредными напитками, но если вы пьете их слишком часто, то можете повредить свои зубы. Кофе и чай могут вызвать сухость во рту и изменить цвет эмали.

Несмотря на то, что натуральные сухофрукты полезны, они вредны для ваших зубов. Дело в том, что большинство из них липкие, поэтому остаются на зубах. Кроме того, они могут повредить эмаль. Если вы любите есть сухофрукты, не забывайте полоскать рот и воспользоваться зубной нитью.

Картофельные чипсы и другие крахмалистые продукты могут застрять в наших зубах и оставаться там надолго. После таких перекусов не забывайте использовать зубную нить. Остатки еды могут привести к образованию большого количества зубного налета.

Чипсы остаются на зубах и со временем образуют налет / Фото Unsplash

Когда мы пьем сладкие газированные напитки, бактерии превращают сахар в кислоты, которые могут разрушать зубную эмаль. Зубы становятся более чувствительными и подвержены кариесу. А напитки, содержащие кофеин, кроме всего прочего вызывают сухость во рту.

Все упаковки попкорна содержат семена, которые не приготовились и остаются твердыми. Когда они попадают на наши зубы, могут их повредить и вам придется обратиться к стоматологу. Кроме того, кусочки попкорна часто застревали между зубами и разрушают эмаль.

Кетчуп не так уж безобиден, как может показаться. Он содержит много сахара и крахмала, который может разрушать эмаль и питать вредные бактерии.

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