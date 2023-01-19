Є цілий ряд продуктів, які допомагають знизити рівень холестерину, їх можна назвати "знищувачами холестерину". Головний секрет здорової дієти – низький вміст насичених жирів у продуктах щоденного раціону, але варто знати й про ті продукти, які є найбільшими ворогами холестерину.

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Соєві продукти

Саме соя має низький вміст насичених жирів, які допомагають знизити рівень холестерину. Особливі білки в сої також впливають на те, як організм регулює холестерин. Ви можете знизити рівень холестерину приблизно на 6%, якщо вживати лише 15 грамів соєвого білка на день.

Корисний продукт / Фото unsplash

Горіхи

Усі горіхи багаті рослинним білком, клітковиною, корисними для серця ненасиченими жирами, вітаміном Е, магнієм та калієм. Споживаючи 30 – 35 грамів горіхів на день (приблизно жменя), ви можете знизити рівень холестерину в середньому на 5%.

Овес і ячмінь

Овес та ячмінь багаті формою розчинної клітковини під назвою бета-глюкан. Споживання цих продуктів допомагає перетравлювати холестерин у кишківнику.

Поживний раціон / Фото unsplash

Фрукти та овочі

У всіх фруктах та овочах мало насичених жирів, тому їх споживання позитивно відіб'ється на вашому здоров'ї. Фрукти та овочі також є цінним джерелом розчинних волокон, що знижують рівень холестерину. Намагайтеся включати у свій раціон бобові (квасоля, горох, сочевиця). Також багатими джерелами розчинної клітковини є баклажан, броколі, яблука, полуниця та чорнослив.