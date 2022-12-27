Затвердіння артерій, або атеросклероз, виникає внаслідок вживання поганих продуктів. Це захворювання є однією з найбільш поширених причин смертності у США та всьому світі, тому берегти організм дуже важливо.

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Які продукти засмічують артерії

Бекон

Бекон століттями отримував безкорисливу любов від шанувальників за вишуканий смак. Про ризики для артерій, які може принести цей продукт, задумувався мало хто, а дарма. Високий вміст жиру може стати причиною запалення, яке вражає шкіру, спричиняє зневоднення клітин та атеросклероз. Поступове звуження судин з часом може призвести до інфарктів та інсультів. Ризик для здоров'я несе і вміст великої кількості натрію. Великі дози солі затримують воду в організмі та підвищують кров'яний тиск.

Вершкове масло

Вершкове масло – чудовий спосіб надати смаку їжі, універсальність робить його основним продуктом на більшості кухонь. Його можна використовувати для чого завгодно: від випікання декадентських ласощів до додавання аромату пікантним стравам. Однак, недолік використання полягає в тому, що високий рівень насичених жирів у ньому може призвести до закупорки артерій і небажаного рівня холестерину, якщо споживати його без помірності,

– попереджає сімейний лікар Томі Мітчелл.

Медик рекомендує обирати нежирні молочні продукти зі зниженим вмістом насичених жирів.

Закупорювання артерій збільшує ризик хвороб серця / Фото Pexels

Печиво

Солодка закуска для перекусу містить цілий мікс шкідливих інгредієнтів: вершки, сіль і цукор. Тож великою кількістю насичених жирів і натрію ви будете забезпечені. Спровокувати затвердіння артерій може і велика кількість трансжирів, які є у складі солодощів.

Якщо ви хочете не відмовлятись від солодощів та зберегти своє здоров'я – обирайте цільнозернове печиво. Не забувайте також закуску чергувати з іншими корисними продуктами.

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Смажені страви

Смажена жирна їжа – справжній шок для артерій. Вона змушує посилено працювати їх: кількість жиру підвищує холестерин у крові, це тягне за собою зростання артеріального тиску, що зумовлює більший ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Тому під час вживання смажених продуктів пам'ятаємо про поміркованість.