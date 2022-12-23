Часто, здавалося б, корисні покупки використовують лише кілька разів, а потім залишаються припадати пилом на полиці. Розповідаємо про 5 кухонних приладів, без яких ви можете легко обійтися.

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Яке кухонне приладдя насправді не потрібне

Пароварка

Звичайна мікрохвильова піч може виконати всі завдання пароварки. Єдине, про що варто пам’ятати, – продукти, які готуються в мікрохвильовці, потрібно накривати кришкою

Пароварку можна зробити і з підручних засобів. Наповніть каструлю водою наполовину, поставте ситечко або скляну жаростійку миску, покладіть в середину їжу, яку потрібно розігріти або приготувати на пару, а потім накрийте.

Тримач для ножів

Цей тримач виглядає ефектно, але навряд чи ви будете використовувати всі ножі з набору.

Як показує життя , потрібен лише один великий кухонний ніж, один маленький ніж для нарізки овочів і фруктів і один ніж для хліба. Вони легко поміщаються в ящику разом з іншими столовими приладами.

Тримачі для ножів хіба займають місце / Фото Pexels

Соковидавлювач

Соковичавлювачі часто бувають великих розмірів, і потрібно багато часу, щоб ретельно вимити їх.

Тому більш зручним варіантом буде використання занурювального блендера. Він здатний за лічені секунди перетворити будь-який фрукт або овоч у пюреподібний стан прямо в склянці. Згодом цю суміш слід перетерти через дрібне сито, щоб отримати чистий сік.

Блендер швидко та легко мити, і він займає лише трохи більше місця, ніж звичайний кухоль.

Тостер

Тостери є майже на кожній кухні. Але якщо ви віддаєте перевагу мінімалізму й не хочете купувати зайвий прилад для підсмажування хліба, ви можете зробити це за допомогою сковороди-гриль. А якщо ви потрапите в ситуацію, коли вам потрібно буде приготувати десяток шматочків тостів, духовка може стати в нагоді.

Хлібопічка

Якщо ви не плануєте щодня пекти хліб, це можна зробити на глибокій чавунній сковороді з кришкою. Це не позбавить вас необхідності місити тісто, але чудово підійде для випічки. На такій сковороді також можна готувати багато інших страв.

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