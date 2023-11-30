Тренування – це дуже важлива частина здорового процесу схуднення, тож вам доведеться вдатися до них. Тут важливо підібрати саме ті, що допоможуть якомога швидше і якісніше досягти бажаного результату. Трьома найкращими вправами поділилася експертка з втрати ваги Сюзанна Фішер.

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Бічна планка зі скручуваннями

Вправи для преса – це один з найкращих і найлегших способів спалити жир на животі та досягти тонкої талії. Тож для того, щоб виконати цю вправу, вам потрібно зайняти позицію бічної планки на лівому передпліччі та поставити ноги одна на одну. Після цього заведіть праву руку за голову та тримайте її там, намагаючись притиснути лікоть до підлоги.

Протягом усього руху намагайтеся тримати м'язи преса напруженими. Так ви зможете тренувати косі м'язи, які проходять збоку талії та живота і поєднують ребра та таз. Поверніться у вихідне положення та повторіть вправу 15 разів – спершу на одному боці, а потім на другому.



Планка дуже корисна для преса / Фото Pexels

Захоплення п'ят

Для цієї вправи вам знадобиться лягти на підлогу на спині, а ступні притиснути до землі. Тримаючи таз на підлозі, підніміть груди і задійте прес. Витягнуті руки мають лежати вздовж тіла, після цього правою рукою потягніться до своєї п'яти. Поверніться у вихідне положення та повторіть той самий рух з протилежною рукою.

Під час виконання рухів вам потрібно тримати прес задіяним та не нахилятися.

Вікові зміни, споживання солоної їжі, нестача сну та алергії – це лише частина факторів, які можуть спровокувати мішки під очима. І, лише встановивши причину, можна переходити до вибору методики їх усунення. Тож, що підійде вам? Допомагаємо з’ясувати у нашому матеріалі.

Велосипедні скручування

Ляжте на спину, а руки заведіть за голову. Після цього підніміть ноги у повітря так, щоб коліна були зігнуті під кутом у 90 градусів. Починайте рух і потягніть праве коліно до лівого ліктя, щоб вони зійшлися у вас над животом. Затримайтеся так на одну секунду, а після цього поверніться у вихідне положення.

Продовжуйте чергувати ліву та праву сторони і зробіть по 15 повторень на кожну.