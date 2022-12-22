Найбільше калорій за годину спалює біг. Він і потребує найменше витрат – лише зручне взуття. Але якщо біг не для вас, є інші вправи для спалювання калорій, як-от стрибки на скакалці та плавання.

Ви можете виконувати будь-яку комбінацію цих вправ відповідно до ваших уподобань і рівня фізичної підготовки.

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Найкращі вправи для спалювання калорій

Ці вправи спалюють найбільше калорій за годину:

біг;

водне поло;

їзда на велосипеді;

гімнастика;

кругове тренування;

стрибки на скакалці;

аеробні танці;

плавання;

біг підтюпцем;

піші прогулянки.

Біг – найефективніша вправа / Фото Unsplash

Як правильно почати

Перш ніж почати новий план тренувань, порадьтеся з лікарем. Він може запропонувати найкращий тип вправ відповідно до вашого поточного рівня здоров'я та фізичної форми. Також лікар пояснить будь-які заходи безпеки, яких ви повинні вжити.

Наприклад, якщо у вас діабет 1 типу, вам потрібно контролювати рівень глюкози в крові під час і після тренування.

Коли ви будете готові розпочати режим тренувань, почніть із:

простих базових рухів;

невеликої кількості повторень;

невеликої ваги.

Це мінімізує ризик болю та травм. Якщо ваша мета – схуднути, подумайте про роботу з сертифікованим персональним тренером. Персональний тренер може спланувати відповідну програму вправ для ваших цілей і загального стану здоров'я.

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