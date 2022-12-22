Найбільше калорій за годину спалює біг. Він і потребує найменше витрат – лише зручне взуття. Але якщо біг не для вас, є інші вправи для спалювання калорій, як-от стрибки на скакалці та плавання.
Ви можете виконувати будь-яку комбінацію цих вправ відповідно до ваших уподобань і рівня фізичної підготовки.
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Найкращі вправи для спалювання калорій
Ці вправи спалюють найбільше калорій за годину:
- біг;
- водне поло;
- їзда на велосипеді;
- гімнастика;
- кругове тренування;
- стрибки на скакалці;
- аеробні танці;
- плавання;
- біг підтюпцем;
- піші прогулянки.
Біг – найефективніша вправа / Фото Unsplash
Як правильно почати
Перш ніж почати новий план тренувань, порадьтеся з лікарем. Він може запропонувати найкращий тип вправ відповідно до вашого поточного рівня здоров'я та фізичної форми. Також лікар пояснить будь-які заходи безпеки, яких ви повинні вжити.
Наприклад, якщо у вас діабет 1 типу, вам потрібно контролювати рівень глюкози в крові під час і після тренування.
Коли ви будете готові розпочати режим тренувань, почніть із:
- простих базових рухів;
- невеликої кількості повторень;
- невеликої ваги.
Це мінімізує ризик болю та травм. Якщо ваша мета – схуднути, подумайте про роботу з сертифікованим персональним тренером. Персональний тренер може спланувати відповідну програму вправ для ваших цілей і загального стану здоров'я.