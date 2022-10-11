Чай, улюблені десерти і ще кілька секретів: як королеві вдалось прожити таке тривале та здорове життя, розповів Даррен Макгрейді, один із її особистих кухарів, у своїй книзі "Їсти по-королівськи: рецепти та спогади з палацової кухні". Спішимо поділитись з вами королівськими харчовими секретами.

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Секрети раціону королеви Єлизавети II

Чай і печиво

Саме з цього міксу Її величність розпочинала свій день. Перший прийом їжі складався з чашки гарячого чаю Earl Grey, у який додавали молоко та не давали цукру, і печива, вкритого шоколадом. Цей прийом передував сніданку.

Сніданок

Після ранкового душу та інших ритуалів королева приступала до офіційного сніданку, у який входили холодні пластівці, іноді кухар тішив її тостами та мармеладом, а яйця були рідкістю.

Обід

Обідній раціон перетворювався на справжнє джерело білка. Макгрейді розповів, що Її величність віддавала перевагу смаженій на грилі солії звичайній або шотландському лососю, який подавали зі шпинатом і цукіні. Також особистий кухар частенько готував простий салат із куркою-гриль.

Що їла Єлизавета II / Фото Getty images

Чай на полудень

Cosmopolitan повідомляє, що післяобідній чай був обов'язковим у королівському раціоні. У меню цього прийому також входили бутерброди з огірками, фруктовий пиріг і багато чаю.

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Вечеря

Правило "без крохмалю" було одним з головних для королеви. Тож ним не нехтували і особисті кухарі, які готували для Її величності рибу на грилі або яйця-пашот із салатом та овочами на вечерю.

Десерт

Всупереч виключно здоровому раціону, королева дозволяла собі трохи солоденького. Вона була ще тою любителькою темного шоколаду: чим темніший, тим кращий. Іноді з нього готували домашні шоколадні десерти для королеви. Проте у раціоні все ж переважили солодощі у вигляді фруктів: полуниця чи свіжі персики.

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Чого не любила королева

У тарілці королеви ви б ніколи не знайшли часнику, вона терпіти його не могла. Також Єлизавета II віддавала перевагу добре пропеченій яловичині та ніколи не їла фаст-фуд.