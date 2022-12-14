Хліб – один із найпопулярніших продуктів, його вживають майже всі. Та й різновидів існує багато: від цільнозернового з різними добавками, наприклад, насінням, до безглютенового та з низьким вмістом вуглеводів. Про особливо небезпечний для фігури хліб розповідаємо далі.

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Чим шкідливий хліб

Всі ми знаємо про шкоду від надмірного споживання хліба. Якщо під час покупки в магазині ви намагаєтесь обрати найздоровішу альтернативу і вживаєте її у помірних кількостях – загрози для фігури та здоров'я не буде. Проте експерти у галузі охорони здоров'я застерігають від покупки особливо небезпечного виду хліба – білого.

Головну небезпеку становлять оброблені інгредієнти, які призводять до не надто приємних наслідків: запалення в організмі та збільшення ваги. Тож якщо ви обираєте курс на здорове харчування, віддавайте перевагу виключно цільнозерновому хлібу. Сертифікована дієтологиня Ліза Річардс рекомендує взагалі обмежити вживання хліба, якщо ваша ціль – ефективне схуднення. Річ у тім, що більшість видів цього продукту дуже калорійні та мають запальні властивості.



Хліб шкідливий для фігури / Фото Pexels

Хліб – це їжа, яку слід їсти в помірних кількостях. Він виготовлений із рафінованих вуглеводів і високооброблених інгредієнтів, як-от білий хліб, швидко використовується організмом і легко накопичується у вигляді жиру, зокрема жиру на животі,

– попереджає експертка.

Тож білий хліб є першим у списку найбільш шкідливих продуктів через поганий склад, що подарує лише швидкі вуглеводи та непотрібні сантиметри у талії. Цей вид позбавлений будь-яких корисних властивостей, зокрема клітковини.

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"Рафіновані вуглеводи викликають запалення і швидко перетворюються на цукор, викликаючи різке підвищення рівня глюкози, що з часом може завдати шкоди вашому загальному здоров'ю. Крім того, ці рафіновані вуглеводи разом із цукром і консервантами швидко розщеплюються, щоб зберігатися у вигляді жиру, що призводить до збільшення ваги", – резюмує Ліза Річардс.