Сучасні наукові дослідження тільки починають вивчати позитивний вплив куркуми, але багато хто вважає, що вона має кілька корисних властивостей для шкіри. Ось кілька способів, як куркума може принести користь вашій шкірі.

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Як куркума впливає на шкіру

Повертає сяйво та блиск

Куркума містить антиоксиданти та протизапальні компоненти. Ці характеристики можуть надати шкірі блиску. Куркума також може оживити вашу шкіру, підкресливши її природне сяйво.

Ви можете спробувати маску для обличчя з куркуми вдома, щоб перевірити, чи спеція позитивно впливає на вашу шкіру. Змішайте невелику кількість грецького йогурту, меду та куркуми разом і нанесіть на обличчя. Тримайте маску 15 хвилин, потім змийте водою.

Загоює рани

Куркумін, що міститься в куркумі, загоює рани, зменшуючи запалення та окислення. Дослідження показали, що куркума також може позитивно впливати на тканини та колаген.

Куркума позитивно впливає на шкіру / Фото Unsplash

Як правильно застосовувати куркуму

Уникайте прийому занадто великої кількості куркуми за один раз. Поспостерігайте, як відреагує ваше тіло, перш ніж приймати більше. Якщо ви приймаєте інші ліки, обговоріть використання куркуми зі своїм лікарем.

При нанесенні на шкіру куркума може тимчасово пофарбувати шкіру або залишити жовтий наліт. Це нормально. Але якщо у вас алергія, прямий контакт зі шкірою може викликати подразнення, почервоніння та набряк.

Нанесіть куркуму спочатку на передпліччя й почекайте від 24 до 48 годин, щоб побачити як шкіра відреагує. Не використовуйте куркуму для шкіри, якщо у вас алергія на цю спецію в їжі.

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