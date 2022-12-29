Кількість кофеїну в шоколадних виробах може змінюватися. Наприклад, в енергетичних батончиках міститься додаткова порція кофеїну. Але зараз ми розповімо про дозу у звичайному шоколаді.

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Чим темніший шоколад, тим вищий вміст кофеїну

Коли какао-боби зріджують, отримана рідина містить какао-масло та тверді речовини какао. Обидва використовуються для виготовлення шоколаду, хоча кількість різниться в залежності від типу шоколаду. Кофеїн міститься в сухих речовинах какао, але не в какао-маслі.

Зазвичай ви можете визначити кількість кофеїну в шоколаді за тим, наскільки він темний. Чим темніший шоколад, тим більше в ньому какао. Оскільки білий шоколад містить тільки какао-масло без твердих частинок какао, він не має кофеїну.

За даними Міністерства сільського господарства США:

темний шоколад містить 12 міліграмів кофеїну на 28 грамів.

містить 12 міліграмів кофеїну на 28 грамів. молочний шоколад містить 9 міліграмів кофеїну на 45 грамів.

Чорний шоколад містить найбільше кофеїну / Фото Pexels

Теобромін і рівень вашої енергії

Теобромін міститься разом з кофеїном у твердих речовинах какао. Це надає темному шоколаду гіркий смак. Кофеїн і теобромін містять природні речовини, які стимулюють центральну нервову систему. Це може підвищити пильність і позитивно вплинути на настрій.

Сухе какао містять більше теоброміну, ніж кофеїну. 50 грамів чорного шоколаду містить 19 міліграмів кофеїну та 250 міліграмів теоброміну. Молочний шоколад зазвичай містить половину цієї кількості, іноді менше. У білому шоколаді теоброміну немає.

Чи можуть теобромін і кофеїн викликати негативні побічні ефекти

Кількість теоброміну, що міститься в шоколаді, може позитивно вплинути на ваш настрій. Однак у дозах понад 250 міліграмів це може мати протилежний ефект.

І теобромін, і кофеїн є стимуляторами. Люди, які дуже чутливі до кофеїну, можуть відчувати безсоння, якщо вони з'їдять темний шоколад занадто ближче до сну.

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