Ми вирішили розвіяти деякі популярні міфи про цвіль. Чи варто хвилюватися, якщо вона з'явилася у вашому домі, – читайте в матеріалі.

Зверніть увагу Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Що таке цвіль

Цвіль – це грибок, що живиться матеріалом, на якому росте. Вона виділяє спеціальні ферменти, які руйнують органічні сполуки і вкорінюється все глибше в поверхню.

Цвіль в основному живиться органічними сполуками, тому може рости на частинах рослин, дерев і залишках тварин.

Міфи про цвіль

Міф 1: цвіль росте тільки на поверхні їжі, тому можна очистити її, а потім з'їсти продукт

Міцелій грибів активно росте, тому може проникнути глибоко в середину продукту. У домашніх умовах ви навряд чи зможете визначити ступінь псування їжі, а також відрізнити небезпечну цвіль від безпечної. Тому їсти запліснявілий продукт в жодному разі не можна.

Міф 2: цвіль з'являється лише в недоглянутих будинках

Насправді спори цвілі можуть бути практично скрізь, враховуючи повітря, яким ми дихаємо. Повністю позбутися від них практично неможливо.

Однак тільки велика кількість цвілі, яка розросла колонією, може почати руйнувати будинок і бути небезпечною для здоров'я.

Цвіль може бути всюди / Фото Unsplash

Міф 3: щоб позбутися цвілі, достатньо обробити поверхню відбілювачем або пофарбувати

Фарбування поверхні не захистить від подальшого розмноження цвілі. Перед фарбуванням завжди необхідно відчистити цвіль. Інакше через кілька місяців ви помітите, що фарба почне відшаровуватися і крізь неї ростиме цвіль.

Відбілювач може бути корисним у боротьбі з деякими видами цвілі, однак він не завжди усуває проблему.

Міф 4: сир з пліснявою може бути небезпечним

Виробники деяких видів сирів використовують спеціальні харчові форми. Наприклад, горгонзолу отримують шляхом додавання до сиру спор блакитної плісняви Penicillium roqueforti. Види цвілі, які використовуються у виробництві сирів, безпечні для споживання.

Але сир, який запліснявіє природним шляхом під час зберігання, вживати не можна.

Міф 5: усі продукти однаково схильні до плісняви

Насправді цвіль потребує лише трьох умов для розвитку: органічні речовини, вода та кисень. Отже, цвіль може рости на різноманітних продуктах, враховуючи дуже солоні, солодкі та кислі продукти.

Однак вчені з'ясували, що страви з ресторанів швидкого харчування практично не уражаються цвіллю. Це пов'язано з обробкою, яку проходять продукти під час приготування. Наприклад, гамбургери не пліснявіють, вони просто старіють.

У вас є своя зброя проти захворювань: який буває імунітет та чим його варто "годувати" – дізнайтесь все про захист організму від вірусів тут.