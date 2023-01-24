Коли у вас погане самопочуття, їжа може останнім, про що ви думаєте. Однак наступні 4 продукти слід споживати під час хвороби, адже вони можуть сприяти вашому одужанню.

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Що найкраще їсти під час хвороби

Курячий суп

Протягом багатьох поколінь курячий суп був засобом лікування хвороб – і не дарма. Це джерело вітамінів, мінералів, калорій і білка, які потрібні організму у більших кількостях, поки ви одужуєте від хвороби.

Тепла рідина допомагає зменшити закладеність. Курка в супі також містить амінокислоту цистеїн. Він розщеплює слиз і має противірусну, протизапальну та антиоксидантну дію.

Курячий суп сприяє одужанню / Фото Pexels

Часник

Одне дослідження за участю 146 осіб показало, що учасники, які приймали добавки на основі часнику, мали приблизно на 70% менше лікарняних, ніж група плацебо.

Крім того, добавки з екстрактом витриманого часнику можуть посилити імунну функцію та зменшити тяжкість застуди та грипу.

Імбир

Імбир відомий завдяки своїм ефектам проти нудоти. Якщо вас нудить або ви блюєте, імбир полегшить ці симптоми.

Найкраще зробити з нього чай. Для цього натріть на тертці головку очищеного імбиру і залийте окропом на 10 – 20 хвилин. Процідіть і додайте лимон і мед.

Банани

Банани м'які, їх легко їсти. Також цей фрукт багатий поживними речовинами та вуглеводами. Калій у бананах допомагає поповнити запаси електролітів, що необхідні вашому організму.

Ще однією великою перевагою бананів є розчинна клітковина. В організмі вона перетворюється на гель, взаємодіючи з рідиною. Тим самим допомагає зупинити діарею, адже зменшує кількість вільної води в травному тракті.

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