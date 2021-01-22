Розбираємося, чи ви можете стати залежним від чаю. Що це означає та, що варто зробити, щоб уникнути небажаних реакцій від улюбленого напою.

Чай – один з найпопулярніших напоїв у всьому світі. Через різноманіття сортів рослини Camellia sinensis, кожен може підібрати ідеальний варіант, а сполуки, як містяться в листах чаю, мають чимало переваг для здоров'я, повідомляє Корисно 24. Це змушує нас вважати цей напій здоровим доповненням до раціону, однак мало хто замислюється про те, що звичка пити чай може перетворитися в залежність.

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Тож чи можете ви стати залежними від чаю та при яких дозах? Розповідаємо!

Кофеїн

В різних видах чаю міститься певна кількість кофеїну. Це природний стимулятор, якому й приписують ефект звикання.



Кожен сорт чаю містить певну дозу кофеїну / Фото Pixabay

Хімічна структура кофеїну нагадує структуру аденозину – сполуки, яка міститься в організмі людини та відповідає за антиритмічну та заспокійливу дію. Завдяки цій хімічній структурі кофеїн проникає в аденозинові рецептори, розташовані в головному мозку та перешкоджає повноцінному зв’язуванню аденозину. Власне відсутність аденозину заважає клітинам мозку сигналізувати про перевтому.

Окрім цього організм вивільняє більшу кількість природних стимуляторів, наприклад дофаміну, які пригнічують втому та допомагають покращувати концентрацію уваги.

Вчені зійшлися на думці, що регулярне вживання напоїв з вмістом кофеїну, включаючи чай, можуть вплинути на посилене вироблення аденозинових рецепторів, щоб компенсувати пригнічений компонент. Це означає, що згодом вам знадобиться більша кількість напою, щоб отримати бажаний ефект. А різка відмова від улюбленого напою спричинить симптоми абстиненції.

Чи можна це вважати справжньою залежністю



Сорти чаю / Фото Pixabay

Залежності бувають різних форм. Однак всі вони мають схожі симптоми:

продовження використання, попри шкоду

посилене бажання до використання

невдалі спроби відмовитися або зменшити використання

відчуття симптомів відміни при припиненні вживання.

В цей час невідомо скільки людей живуть зі симптомами звикання до чаю. Навіть часте вживання напою не викликає занепокоєння, відтак мало хто замислюється над тим, щоб різко припинити вживання чаю з вмістом кофеїну. Тому, щоб відповісти на питання про залежність, варто провести додаткові дослідження.

Скільки потрібно чаю, щоб у вас проявилася залежність

Дослідження стверджують, що у вас можуть розвинутися симптоми синдрому відміни навіть, якщо ви вживаєте лише 100 міліграмів кофеїну на день.

Вміст кофеїну в чаї залежить від сорту. Ось кількість кофеїну, яке зазвичай міститься в 1 чашці (240 мілілітрів) популярних сортів чаю:

Сорт чаю Кофеїн

(в міліграмах) Чорний чай 35–44 Зелений чай 33–71 Чай улун 37–38 Матча чай 38–89 Мате 45–67 Білий чай 33–48 Чай без кофеїну до 12 Трав'яні чаї 0

Виходячи з цих цифр, навіть 2–3 чашки чаю з вмістом кофеїну можуть спровокувати фізичне звикання.