Зависимость от чая: какое количество напитка может спровоцировать привыкание
Разбираемся, сможете ли вы стать зависимым от чая. Что это означает и, что стоит сделать, чтобы избежать нежелательных реакций от любимого напитка.
Чай – один из самых популярных напитков во всем мире. Из-за многообразия сортов растения Camellia Sinensis, каждый может подобрать идеальный вариант, а соединения, как содержатся в письмах чая, имеют немало преимуществ для здоровья, сообщает Полезно 24. Это заставляет нас считать этот напиток здоровым дополнением к рациону, однако мало кто задумывается о том, что привычка пить чай может превратиться в зависимость.
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Итак, можете ли вы стать зависимыми от чая и при каких дозах? Рассказываем!
Кофеин
В разных видах чая содержится определенное количество кофеина. Это естественный стимулятор, которому и приписывают эффект привыкания.
Каждый сорт чая содержит определенную дозу кофеина / Фото Pixabay
Химическая структура кофеина напоминает структуру аденозина – соединений, которые содержится в организме человека и отвечает за антиаритмическое и успокаивающее действие. Благодаря этой химической структуре кофеин проникает в аденозиновые рецепторы, расположенные в головном мозге и препятствует полноценному связыванию аденозина. Именно отсутствие аденозина мешает клеткам мозга сигнализировать о переутомлении.
Кроме этого организм высвобождает большее количество природных стимуляторов, например дофамина, которые подавляют усталость и помогают улучшать концентрацию внимания.
Ученые сошлись во мнении, что регулярное употребление напитков с содержанием кофеина, включая чай, может повлиять на усиленную выработку аденозиновых рецепторов, чтобы компенсировать подавленное компонент. Это означает, что впоследствии вам понадобится большее количество чая, чтобы получить желаемый эффект. А резкий отказ от любимого напитка обусловит симптомы абстиненции.
Можно ли считать это настоящей зависимостью
Сорта чая / Фото Pixabay
Зависимости бывают разных форм. Однако все они имеют схожие симптомы:
- продолжение использования, несмотря на вред
- усиленное желание к использованию
- неудачные попытки отказа или уменьшения использования
- ощущение симптомов отмены при прекращении употребления.
В это время неизвестно сколько людей живут с симптомами привыкания к чаю. Даже частое употребление напитка не вызывает беспокойства, поэтому мало кто задумывается над тем, чтобы резко прекратить употребление чая с содержанием кофеина. Чтобы ответить на вопрос о зависимости, следует провести дополнительные исследования.
Сколько нужно чая, чтобы у вас проявилась зависимость
Содержание кофеина в чае зависит от сорта. Вот количество кофеина, которое обычно содержится в 1 чашке (240 миллилитров) популярных сортов чая:
|Сорт чая
|Кофеин
(в миллиграммах)
|Черный чай
|35–44
|Зеленый чай
|33–71
|Чай улун
|37–38
|Матча чай
|38–89
|Мате
|45–67
|Белый чай
|33–48
|Чай без кофеина
|до 12
|Травяные чаи
|0
Исходя из этих цифр, даже 2–3 чашки чая с содержанием кофеина могут спровоцировать физическое привыкание.
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