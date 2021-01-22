Разбираемся, сможете ли вы стать зависимым от чая. Что это означает и, что стоит сделать, чтобы избежать нежелательных реакций от любимого напитка.

Чай – один из самых популярных напитков во всем мире. Из-за многообразия сортов растения Camellia Sinensis, каждый может подобрать идеальный вариант, а соединения, как содержатся в письмах чая, имеют немало преимуществ для здоровья, сообщает Полезно 24. Это заставляет нас считать этот напиток здоровым дополнением к рациону, однако мало кто задумывается о том, что привычка пить чай может превратиться в зависимость.

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Итак, можете ли вы стать зависимыми от чая и при каких дозах? Рассказываем!

Кофеин

В разных видах чая содержится определенное количество кофеина. Это естественный стимулятор, которому и приписывают эффект привыкания.



Каждый сорт чая содержит определенную дозу кофеина / Фото Pixabay

Химическая структура кофеина напоминает структуру аденозина – соединений, которые содержится в организме человека и отвечает за антиаритмическое и успокаивающее действие. Благодаря этой химической структуре кофеин проникает в аденозиновые рецепторы, расположенные в головном мозге и препятствует полноценному связыванию аденозина. Именно отсутствие аденозина мешает клеткам мозга сигнализировать о переутомлении.

Кроме этого организм высвобождает большее количество природных стимуляторов, например дофамина, которые подавляют усталость и помогают улучшать концентрацию внимания.

Ученые сошлись во мнении, что регулярное употребление напитков с содержанием кофеина, включая чай, может повлиять на усиленную выработку аденозиновых рецепторов, чтобы компенсировать подавленное компонент. Это означает, что впоследствии вам понадобится большее количество чая, чтобы получить желаемый эффект. А резкий отказ от любимого напитка обусловит симптомы абстиненции.

Можно ли считать это настоящей зависимостью



Сорта чая / Фото Pixabay

Зависимости бывают разных форм. Однако все они имеют схожие симптомы:

продолжение использования, несмотря на вред

усиленное желание к использованию

неудачные попытки отказа или уменьшения использования

ощущение симптомов отмены при прекращении употребления.

В это время неизвестно сколько людей живут с симптомами привыкания к чаю. Даже частое употребление напитка не вызывает беспокойства, поэтому мало кто задумывается над тем, чтобы резко прекратить употребление чая с содержанием кофеина. Чтобы ответить на вопрос о зависимости, следует провести дополнительные исследования.

Сколько нужно чая, чтобы у вас проявилась зависимость

Исследования утверждают, что у вас могут развиться симптомы синдрома отмены даже если вы употребляете только 100 миллиграммов кофеина в день.

Содержание кофеина в чае зависит от сорта. Вот количество кофеина, которое обычно содержится в 1 чашке (240 миллилитров) популярных сортов чая:

Сорт чая Кофеин

(в миллиграммах) Черный чай 35–44 Зеленый чай 33–71 Чай улун 37–38 Матча чай 38–89 Мате 45–67 Белый чай 33–48 Чай без кофеина до 12 Травяные чаи 0

Исходя из этих цифр, даже 2–3 чашки чая с содержанием кофеина могут спровоцировать физическое привыкание.