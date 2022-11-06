Людська печінка часто страждає, адже є найбільшою залозою організму. Навантаження на неї велике, тому немалим є ризик розвитку хвороб.

Дізнавайтесь Яка доза алкоголю може спровокувати інсульт: нове дослідження

Запах з рота та проблеми з печінкою: який зв'язок

При захворюваннях чи тривалому навантаженні клітини печінки зношуються, через що не можуть знешкоджувати шкідливі речовини. Тут і починається інтоксикація, яка, найчастіше, спричинена надмірним вживанням алкоголю чи прийомом окремих ліків.

Проблеми з печінкою з'являються приблизно у кожної десятої людини. Під час цього рівень токсинів може підвищуватись, що призводить до різних проблем. Про те, що печінка переповнена токсинами та потребує "звільнення", можуть попереджати одразу п'ять змін з організмом, які не так вже й складно помітити:

поганий солодкий запах із рота;

головний біль та мігрень;

надмірне потовиділення;

здуття живота;

судинні зірочки, сітки на шкірі.



Про що свідчить поганий солодкий запах з рота / Фото Pexels

Щоб уникнути серйозного ушкодження, дуже важливо вчасно виявляти ці ознаки ураження печінки, а опісля – змінювати спосіб життя, йти до лікаря тощо. Без консультації фахівця та відповідного лікування виникає ймовірність рубцювання, цирозу, печінкової недостатності та навіть смерті.

До слова Це небезпечно: які продукти не можна розігрівати в мікрохвильовці

Цікаво, що поганий запах з рота, який може повідомити вам про проблеми з печінкою, має ще кілька тлумачень. Так, кислий може свідчити про хвороби шлунково-кишкового тракту, а запах ацетону – про діабет та інші захворювання.