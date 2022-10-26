Всі ми вже чули про підвищені ризики серцево-судинних захворювань та діабету у тих, хто страждає на ожиріння. Проте вчені виявили ще одну систему в організмі, яка страждає від зайвої ваги.

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Як надмірна вага впливає на суглоби

Команда австралійських вчених на чолі з ревматологом Анітою Влукою провела аналіз двох масштабних досліджень, до яких залучили 250 тисяч людей. Після тривалих опрацювань результатів дослідники дійшли висновку, що вага впливає на здоров'я колінних суглобів: пропорційно з вагою зростає і негативний вплив, тож навіть найменші відхилення від норми будуть мати наслідки для рухового апарату.

У відсотковому співвідношенні це виглядає так: з кожними кілограмами зайвої ваги ризики втрати колінного суглоба зростають на 35% для жінок та на 25% для чоловіків. Це неабияк тривожить медиків: суглоб все ж можна замінити, але це потребує неабияких зусиль та оперативного втручання.



Надмірна вага серйозно впливає на суглоби / Фото Pexels

Зі збільшенням ваги зростає ризик розвитку та прогресування остеоартриту. Операція зі заміни дорога. І далеко не всі задоволені її результатами. Кожен п'ятий пацієнт продовжує відчувати біль після, – застерігає Аніта Влука.

Тож кожні 5 кілограмів становлять загрозу для вашого здоров'я. Задуматись над схудненням людям, які ведуть сидячий спосіб життя, рекомендують і американські вчені, які погодились з результатами австралійських колег. Фахівці наголошують, що не потрібно позбуватись одразу великої маси, почніть з маленького – 5 кілограмів.

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"Ми давно вважаємо, що зв'язок між зайвою вагою та руйнуванням суглобів існує. Особливо, якщо йдеться про колінний та кульшовий суглоби", – підсумовує хірург-ортопед із Каліфорнії Бенджамін Бенгс.