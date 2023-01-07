Більшість людей їдять банани, коли фрукти жовті та стиглі, але зелені незрілі банани також безпечні для споживання. Однак деяким людям не подобається їхній смак і текстура. Чи є різниця в користі для здоров'я – розповідаємо в матеріалі.

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Зелені та жовті банани: у чому різниця

Зазвичай банани збирають, поки вони ще недостиглі. Ось чому ви можете побачити їх у такому кольорі в супермаркеті.

Крім того, що зелені і жовті банани відрізняються кольором, між ними є ще такі відмінності:

смак . Зелені банани менш солодкі. Також вони можуть бути трохи гіркими на смак.

. Зелені банани менш солодкі. Також вони можуть бути трохи гіркими на смак. текстура . Зелені банани твердіші за жовті.

. Зелені банани твердіші за жовті. вміст. У зелених бананах більше крохмалю. Коли банани дозрівають і жовтіють, крохмаль перетворюється на цукор. Також при дозріванні змінюється склад вуглеводів.

Які банани корисніші

І зелені, і жовті банани є хорошими джерелами багатьох важливих поживних речовин. Хоча точний профіль зелених бананів недоступний, вони повинні містити ті самі мікроелементи, що й у стиглому стані.

Незрілий банан, ймовірно, містить більше клітковини через високий вміст стійкого крохмалю. Через те він може бути трохи ситнішим.

Також крохмаль та пектин у зелених бананах сповільнює спорожнення шлунка та змушує вас їсти менше протягом дня. Це своєю чергою може допомогти схуднути.

Банани корисні в будь-якому вигляді / Фото Pexels

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