Зігріваючий чай для міцного сну: простий та корисний рецепт
Чай без кофеїну – це найкращий спосіб розслабитися перед сном. І, якщо ви втомилися від класичної м'яти чи ромашки, фітотерапевти пропонують спробувати нові рецепти, які покращать ваш сон.
Джерело:Well and Good
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За словами Робінетти, кориця – це зігріваюча речовина з протизапальною дією. До того ж її використання в щоденному раціоні допомагає підтримувати здоров'я травлення та стабілізувати рівень цукру в крові. А, якщо додати пряність до чаю – вона стане хорошим засобом для покращення сну.
Стрибки рівня цукру в крові можуть тривати й в нічний час. Однак вживання кориці ввечері, мінімізує цей ефект та забезпечує вам міцний та стабільний сон.
Переваги чаю з кориці – відео з каналу Well+Good
Цю думку підтверджують й дослідження. Для аналізу вчені порівняли феноли кориці та антиоксиданти, які міститься у вині (саме вони впливають на транспортування глюкози та зниження рівня холестерину) та виявили, що обидві сполуки активують білок, відповідальний за регуляцію інсуліну (Sirt-1).
Дослідження кориці й досі тривають. Однак лікарі сходяться на думці, що щоденне вживання прянощі точно не погіршить ваше самопочуття.
Як готувати розслабляючий чай
Інгредієнти
- 1 паличка кориці;
- свіжий натертий імбир (2 чайні ложки);
- 1 зірка анісу (підійдуть також гвоздика і кардамон);
- 1 скибочка свіжого апельсина;
- мед (за бажанням).
Спосіб приготування
- Додайте паличку кориці, аніс та імбир у каструльку з водою.
- Варіть на повільному вогні приблизно 10 хвилин.
- Вичавіть в чай сік апельсина.
- Додайте 1 чайну ложку меду та насолоджуйтеся!
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