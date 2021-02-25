Основательница компании Supernatural и фитотерапевтка Рейчел Робинетт убеждена, что вам нужно добавить этот успокаивающий рецепт чая с корицей к своему ужину.

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По словам Робинетт, корица – это согревающее вещество с противовоспалительным действием. К тому же ее использование в ежедневном рационе помогает поддерживать здоровье пищеварения и стабилизировать уровень сахара в крови. А, если добавить пряность к чаю – она ​​станет хорошим средством для улучшения сна.

Прыжки уровня сахара в крови могут продолжаться и в ночное время. Однако употребление корицы вечером, минимизирует этот эффект и обеспечивает вам крепкий и стабильный сон.

Преимущества чая из корицы – видео с канала Well + Good