Согревающий чай для крепкого сна: простой и полезный рецепт
Чай без кофеина – это лучший способ расслабиться перед сном. И, если вы устали от классической мяты или ромашки, фитотерапевты предлагают попробовать новые рецепты, которые улучшат ваш сон.
Источник:Well and Good
Основательница компании Supernatural и фитотерапевтка Рейчел Робинетт убеждена, что вам нужно добавить этот успокаивающий рецепт чая с корицей к своему ужину.
Читайте также Черный, зеленый и без содержания кофеина: семейный врач поделилась фактами о пользе чая
По словам Робинетт, корица – это согревающее вещество с противовоспалительным действием. К тому же ее использование в ежедневном рационе помогает поддерживать здоровье пищеварения и стабилизировать уровень сахара в крови. А, если добавить пряность к чаю – она станет хорошим средством для улучшения сна.
Прыжки уровня сахара в крови могут продолжаться и в ночное время. Однако употребление корицы вечером, минимизирует этот эффект и обеспечивает вам крепкий и стабильный сон.
Преимущества чая из корицы – видео с канала Well + Good
Это мнение подтверждают и исследования. В ходе анализа ученые сравнили фенолы корицы и антиоксиданты, которые содержится в вине (именно они влияют на транспортировку глюкозы и снижение уровня холестерина) и обнаружили, что оба соединения активируют белок, отвечающий за регуляцию инсулина (Sirt-1).
Исследования корицы и до сих пор продолжаются. Однако врачи сходятся во мнении, что ежедневное употребление пряности точно не ухудшит самочувствие.
Как готовить расслабляющий чай
Ингредиенты:
- 1 палочка корицы;
- свежий натертый имбирь (2 чайные ложки)
- 1 звезда аниса (подойдут также гвоздика и кардамон)
- 1 ломтик свежего апельсина;
- мед (по желанию).
Способ приготовления:
- Добавьте палочку корицы, анис и имбирь в кастрюльку с водой.
- Варите на медленном огне примерно 10 минут.
- Выжмите в чай сок апельсина.
- Добавьте 1 чайную ложку меда и наслаждайтесь!
Поделиться новостью