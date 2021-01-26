Чтобы утром проснулись не только вы, но и ваш мозг, попробуйте прислушаться к этим простым советам. Каждый из них направлен на активизацию когнитивных функций и внимания.

Источник: Полезно 24

Если, проснувшись, вы чувствуете усталость, а ваш мозг абсолютно не реагирует на внешние раздражители, попробуйте заняться спортом, сделать что-то своими руками или пройти игру на логику.

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Вы могли слышать, что мозг "включается" только через 2 часа после пробуждения. Поэтому, если вы готовитесь к важной деловой встречи, вам нужно проснуться раньше времени. Если точно – хотя бы за 2 часа до того, как вы зайдете в офис. Но если вы проведете это время пассивно и малоподвижным, это мало чем будет отличаться от сна.

Достичь необходимых результатов помогут эти 5 советов.

Читайте вслух



Чтение улучшает восприятие / Фото Pexels

Чтение вслух помогает задействовать не только глаза и речевой аппарат, но и работу с восприятием, обработкой и воспроизведением информации. Чтобы читать вслух и не терять суть прочитанного, нужна особая концентрация.

Постоянное чтение вслух будет особенно полезно тем, кто, проснувшись, не имеет собеседников. Таким образом проснуться хорошо влиять и на скорость зрительного восприятия информации, и на слух, и на тренировку дикции или способа четко сформировать свое мнение.

Займитесь спортом

Несколько асан из йоги или утренняя гимнастика – это то, что не только улучшает телесное здоровье, но и активизирует работу мозга. Исследования подтверждают, что регулярные физические нагрузки способны изменить химию мозга и высвободить важные нейротрансмиттеры, которые необходимы для поддержания когнитивной функции.

Сделайте что-то своими руками



Уход за растениями помогает проснуться / Фото Pexels

Приготовление еды или уход за растениями – это эффективная утренняя разминка. Выполняя любую работу, мы задействуем физическую активность, принимаем решение и проявляем заботу. Кроме этого – это творческий процесс, который помогает нам настроиться на креатив.

Включайте музыку

Науке известен "эффект Моцарта", основанный на теории, согласно которой прослушивания произведений композитора, может повысить баллы части теста IQ. Кроме этого, исследования специалистов из Университета штата Иллинойс показало, что прослушивание музыки повышает производительность труда минимум на 6%. Поэтому включить классическую музыку перед напряженным рабочим днем – всегда хорошая идея.

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Сыграйте в логическую игру

Чтобы поддерживать и развивать когнитивные способности мозга, следует давать ему постоянную нагрузку. Головоломки, игры на внимание и тесты из которых вы узнаете новую информацию – самый простой способ активизировать свой мозг. Разработчики мобильных приложений предлагают большое количество игр на тренировку памяти или внимания. Поэтому вместо того, чтобы просыпаться вместе с новостями из соцсетей, начните день с полезной информации!