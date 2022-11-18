Якщо хочете знайти відповідь на питання про жіноче здоров'я, то читайте наукові статті та блоги або ж звертайтеся до лікаря. Відкривати перший сайт у ґуґлі – погана ідея.

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Неправдиві факти про жіноче здоров'я

Міф 1: під час місячних не можна займатися спортом

Коли у жінок місячні, про фізичні вправи вони думають в останню чергу. Проте було доведено, що легкі фізичні вправи можуть полегшити багато симптомів, включаючи біль, судоми, здуття живота, перепади настрою та втому.

Міф 2: повільний метаболізм – причина зайвої ваги

Метаболізм справді пов'язаний із вагою. Однак це рідко є причиною того, чому ви набираєте зайві кілограми. Наш метаболізм впливає на основні енергетичні потреби організму, тоді як вага залежить від нашої генетичної структури, гормонального контролю, дієти та фізичної активності.

Міф 2: під час місячних не можна плавати

Плавання під час менструації безпечне та корисне для здоров'я. Це може полегшити біль і втому, які відчувають багато жінок у цей період. Було також доведено, що легкі водні вправи, не пов'язані з плаванням, зменшують менструальний біль.

Плавати під час місячних можна / Фото Unsplash

Міф 5: носіння бюстгальтера на кісточках може викликати рак грудей

Колись було висловлено припущення, що тривале носіння бюстгальтера може обмежити роботу лімфатичної системи та спричинити накопичення токсинів у грудях. Однак сьогодні експерти вважають цю теорію надуманою. Кажуть, немає доказів того, що носіння бюстгальтера шкодить здоров'ю грудей. Крім того, немає доказів того, що відсутність бюстгальтера знижує ризик раку.

Міф 6: целюліт є лише у жінок із зайвою вагою

Насправді целюліт може бути як у повних, так і в худих жінок. Імовірність його розвитку визначається спадковістю, малорухливим способом життя, нездоровим харчуванням і шкідливими звичками.

Міф 9: менструальний біль не можна полегшити; треба просто терпіти

За статистикою більш ніж 50% жінок відчувають біль під час місячних. І багато хто з них не знає ефективних способів позбутися спазмів. Проте дослідження підтверджують, що теплі компреси на живіт і легка фізична активність можуть зменшити дискомфорт.

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