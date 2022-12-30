Лікарі наполегливо рекомендують поспішити з покупкою імбиру у зимовий сезон, адже саме зараз ви можете вхопити з кореня максимум користі. Про 5 переваг споживання розповідаємо далі.
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Чому варто їсти імбир
Покращує травлення
Свіжий імбир стане відкриттям для вашої травної системи: він покращує апетит, травлення та обмін речовин. Для того, щоб отримати максимум користі, наріжте дрібно імбир або натріть на тертці, розведіть у теплій воді, додайте дрібку солі та пийте 1 – 2 рази на день перед їдою.
Розріджує кров
Імбир чудово впорається з розрідженням крові. Він точно буде дешевшою, але не менш ефективною альтернативою препаратам. Важливий тут спосіб споживання: витискаємо 15 мілілітрів соку свіжого імбиру та змішуємо з 1 столовою ложкою меду. Суміш вживаємо вранці натще.
Профілактика аутоімунних захворювань
Порошок імбиру згодиться у міжсезоння / Фото Pexels
Саме так, корінь імбиру може врятувати вас від аутоімунних захворювань, щоправда, тут потрібен регулярний підхід. У міжсезоння можете скористатись сухим порошком: 5 грамів імбиру змішайте з 5 грамами порошку гудучі й вживайте рано вранці. Суміш буде корисна і для людей, що страждають на ревматоїдний артрит і хронічні запалення.
Покращує роботу печінки
Для очищення печінки потрібно приготувати розчин з імбиром та водою: розведіть 20 мілілітрів свіжого імбирного соку в 100 мілілітрах теплої води. П'ємо корисну воду вранці натще.
Нормалізує рівень глюкози
Розв'язати проблему поганих показників глюкози у крові може імбирний порошок. Для цього змішуємо 5 грамів імбиру з 2,5 грама порошку кориці. Вживайте суміш двічі на день за 30 хвилин до сніданку й ввечері. Поєднуйте це з чайною ложкою меду або розводьтк його у невеликій кількості теплої води для кращого ефекту.