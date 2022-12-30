Лікарі наполегливо рекомендують поспішити з покупкою імбиру у зимовий сезон, адже саме зараз ви можете вхопити з кореня максимум користі. Про 5 переваг споживання розповідаємо далі. Цікаво "Ефекту не буде": чи працюютьTikTok-тренди зі схуднення на практиці – оцінюємо з тренером Чому варто їсти імбир Покращує травлення

Свіжий імбир стане відкриттям для вашої травної системи: він покращує апетит, травлення та обмін речовин. Для того, щоб отримати максимум користі, наріжте дрібно імбир або натріть на тертці, розведіть у теплій воді, додайте дрібку солі та пийте 1 – 2 рази на день перед їдою.

Розріджує кров

Імбир чудово впорається з розрідженням крові. Він точно буде дешевшою, але не менш ефективною альтернативою препаратам. Важливий тут спосіб споживання: витискаємо 15 мілілітрів соку свіжого імбиру та змішуємо з 1 столовою ложкою меду. Суміш вживаємо вранці натще.

Профілактика аутоімунних захворювань

Порошок імбиру згодиться у міжсезоння / Фото Pexels

Саме так, корінь імбиру може врятувати вас від аутоімунних захворювань, щоправда, тут потрібен регулярний підхід. У міжсезоння можете скористатись сухим порошком: 5 грамів імбиру змішайте з 5 грамами порошку гудучі й вживайте рано вранці. Суміш буде корисна і для людей, що страждають на ревматоїдний артрит і хронічні запалення.

Покращує роботу печінки

Для очищення печінки потрібно приготувати розчин з імбиром та водою: розведіть 20 мілілітрів свіжого імбирного соку в 100 мілілітрах теплої води. П'ємо корисну воду вранці натще.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.

Нормалізує рівень глюкози

Розв'язати проблему поганих показників глюкози у крові може імбирний порошок. Для цього змішуємо 5 грамів імбиру з 2,5 грама порошку кориці. Вживайте суміш двічі на день за 30 хвилин до сніданку й ввечері. Поєднуйте це з чайною ложкою меду або розводьтк його у невеликій кількості теплої води для кращого ефекту.