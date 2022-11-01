Відтепер у вас з'явиться ще одна причина захотіти купити мигдалеві горішки. Окрім гарного смаку ви отримаєте і додаткову користь для організму.

Цікаво Ви ризикуєте втратити око: як не треба приймати душ тим, хто носить лінзи

Чим корисний мигдаль

Група дослідників виявила у складі мигдалю бутират – це жирна кислота з коротким ланцюгом. Вчені вважають, що саме він може суттєво покращить мікробіом кишківника. До експериментів залучили три групи учасників, частина з яких щодня їла мигдаль у якості перекусу. Інші ж віддавали перевагу звичайним кексам.

Дослідникам вдалось виявити, що щодення вживання мигдалю дозволяє збільшити концентрацію клітковини, але не матиме негативних симптомів з боку кишківника. Ба більше, дослідження документально підтвердило переваги вживання горіхів.



Мигдаль покращує роботу кишківника / Фото Pexels

Учасники, які вживали мигдаль, зазначили, що у них покращилося травлення та стан шлунково-кишкового тракту. Добова норма горіхів становила всього 56 грамів на день, це близько 46 горіхів.

Під час лікування запалення важливо підтримати організм, не нашкодивши іншим органам. Як можна позбутися запалення, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Бутират важливий для здоров'я кишківника, оскільки він діє як основне джерело палива для клітин товстої кишки, дозволяючи їм функціонувати правильно. Він також бере участь у передачі сигналів кишківнику, щоб ініціювати процес всмоктування поживних речовин,

– ділиться автор дослідження доктор Еліс Кридон.

Саме бутират здатний створювати кишковий бар'єр, що не дозволяє приникати шкідливим мікробам та бактеріям у кров. Він продукується шляхом ферментації клітковини в товстій кишці та гарно бореться із запаленнями.