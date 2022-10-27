Проте без цього складника тілу буде особливо важко. Вчені розповіли, чому організму надважливий вітамін D.
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Чим небезпечний брак вітаміну D
Дослідження провели вчені з Університету Південної Австралії та виявили зв'язок між кількістю вітаміну D у крові та ризиками передчасної смерті. Вони протягом багатьох років дискутували про роль цього компоненту в організмі і змогли на практиці підтвердити власні теорії.
Деякі переконували, що цей нутрієнт потрібен для злагодженої роботи імунної системи.
Ми знайшли факти, що підтверджують надмірний ризик смертності у людей з дефіцитом вітаміну D і те, що, підвищивши рівень вітаміну D у цих людей, ми можемо знизити цей ризик,
– повідомила авторка дослідження Еліна Хіппонен, докторка філософії, професорка Університету Південної Австралії.
Брак вітаміну D підвищує ризики пердчасної смерті / Фото Pexels
Наразі вчені продовжують працювати над вивченням впливу вітаміну на організм та намагаються визначити критичні та нормальні показники для людини. Експерти вважають, що дефіцитним вітамін D можна вважати при показниках 25 − 50 наномоль на літр, а важкий дефіцит виникає, коли кількість мікронутрієнту в сироватці падає нижче 30.
При зниженні показників до критичної межі 25 наномоль на літр ймовірність передчасної смертності зростає на 25% у порівніння з показником 50.