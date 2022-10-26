Зробити вас щасливішими можуть звичайні продукти. Ділимось з вами унікальним списком харчових антидепресантів.

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Продукти і щастя: який зв'язок

Багато хто ігнорує чи навіть соромиться визнавати зв'язок між продуктами та відчуттям щастя, наче раціон ніяк не впливає на наш емоційний стан. Духовна пожива – це, звісно, чудово, але у пригоді можуть стати й звичайні альтернативи з полиць супермаркету.

Головну роль в емоційному піднесенні відіграє не відчуття насичення чи радість від споживання улюбленого десерту. Вчені протягом багатьох років досліджували вплив їжі на мозок та ментальні відчуття, їм вдалось дійти висновку, що деякі позиції здатні підвищувати рівень серотоніну, більш відомого як гормон щастя. Саме на ньому лежить відповідальність за ваш настрій чи появу депресивних станів.

Звісно, вилікувати складні психологічні недуги, лише змінивши раціон, не вийде, але попередити їхню появу та покращити свій щоденний емоційний стан ви зможете.



Продукти, які допоможуть почуватись щасливим / Фото Pexels

Запорука успіху – правильний раціон, який потрібно доповнювати "продуктами щастя". Не рекомендуємо перебільшувати, адже надмірне споживання може завдати вам шкоди.

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П'ять продуктів щастя

Темний шоколад: дослідження показало, що у складі темного шоколаду є три ключові компоненти: триптофан, який продукує вироблення серотоніну, теобромін, що стимулює організм та покращує настрій, і фенілетилаланін, який необхідний мозку для виробництва антидепресанту допаміну.

Ягоди: мета-аналіз вчених довів, що ключовим компонентом ягід є антиоксиданти, які допомогають боротись з депресією та уповільнюють зниження інтелектуальної активності.

Авокадо: дослідження каже, що авокадо переповнене чудодійними компонентами, які оберігають нервову систему. Зокрема, чималу роль відіграють холін, що відповідає за нормалізацію нервової системи та гарний настрій, і корисні жири, які знижують рівень тривожності.



Авокадо – хороший продукт для відчуття щастя / Фото Pexels

Кава: вчені запевняють, що регулярне споживання кави потішить не лише бадьорістю, а й зниженням рівня тривожності та ризику розвитку депресії.

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Ферментовані продукти: йдеться про йогурт, кефір, комбучу та інші продукти, які проходять процес ферментації. Згідно з дослідженням, вони здатні покращити настрій, викликають відчуття задоволення та щастя. А секрет криється у кишкових бактеріях: понад 90% серотоніну виробляється з клітин кишківника.