Достатнім вважається сон протягом 7 – 8 годин. Якщо ви спите більше, то варто з цим покінчити.

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Чому надмірний сон шкідливий для здоров'я

Ризик серцево-судинних захворювань

Британські вчені проаналізували дослідження, які виявили зв'язок між тривалістю та якістю сну та ризиками серцево-судинних захворювань. Вчені переглянули дані 74 досліджень, в яких взяли участь понад 3 мільйони людей.

В результаті було виявлено, що сон у понад 8 годин пов'язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Крім того, ризики зростали залежно від збільшення тривалості сну. Вчені також дійшли висновку, що спати довше 7 – 8 годин ризикованіше, ніж спати менше 7 годин.



Надмірний сон може викликати проблеми із серцем / Фото Unsplash

Збільшення ваги

Є багато досліджень, які показують, що недосипання можуть призвести до ожиріння. Але, як з'ясувалося, також існує зв’язок між надлишком сну та збільшенням ваги.

Американські вчені проаналізували результати національного дослідження здоров'я в США. У дослідженні були вивчені дані про приблизно 56 000 людей у віці від 18 до 85 років. Крім сну, вчені аналізували дані про регіон народження, доходи, шкідливі звички та багато інших факторів. Однак саме дані про тривалість сну найчастіше безпосередньо пов'язували із зайвою вагою.

Низька продуктивність

У дослідженні 2018 року вчені проаналізували дані про втрату продуктивності, пов’язану з тривалістю сну. У ньому взяли участь понад 1000 осіб віком від 22 до 60 років. Продуктивність праці також оцінювалася за такими параметрами, як здоров’я, фінансовий стрес, проблеми на роботі тощо.

Аналізуючи питання тривалості сну, вчені розділили цей критерій на кілька категорій: дуже короткий (менше 4 годин), короткий (5 – 6 годин), нормальний (від 7 до 8 годин) і тривалий (від 9 годин).

Учені виявили, що як і недосипання сну, так і надлишок сну знижують продуктивність. Дослідники прийшли до висновку, що надлишок сну знижує продуктивність на 24%.

Після надмірного сну людині важко працювати / Фото Unsplash

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