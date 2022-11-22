Будь-який звук, що виникає при русі суглоба, називається крепітацією. Це може спостерігатися у людей будь-якого віку, але з віком це відбувається частіше.

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Чому тріскаються кісточки пальців

Тріск кістяка пальця пов'язаний з бульбашками газу. Усередині наших суглобів є синовіальна рідина, яка виконує роль мастила. У рідині містяться гази: кисень, азот і вуглекислий газ.

Коли наші суглоби рухаються, суглобова капсула розтягується, тому виділяються бульбашки газу. Отже, наступного разу, коли ви рухаєте суглобом, тиск усередині збільшується, і бульбашки лопаються, тому ви чуєте звук.

Ви, мабуть, помітили, що ви не можете зламати один і той же суглоб двічі поспіль. Річ у тім, що бульбашкам газу потрібен час, щоб утворитися. Зазвичай це займає близько 20 хвилин.

Існують інші фактори, які можуть викликати певні звуки:

Сухожилля . Коли ви рухаєте суглобом, сухожилля змінює положення і рухається. Коли він повертається у вихідне положення, ви можете почути тріск.

. Коли ви рухаєте суглобом, сухожилля змінює положення і рухається. Коли він повертається у вихідне положення, ви можете почути тріск. Зв'язка . Коли суглоб рухається, зв’язки можуть натягуватися і тріскатися. Це часто трапляється в колінах і щиколотках.

. Коли суглоб рухається, зв’язки можуть натягуватися і тріскатися. Це часто трапляється в колінах і щиколотках. Суглоби. Суглоби при артриті можуть видавати певні звуки. Це викликано втратою гладкого хряща та шорсткістю поверхні суглоба.

Чому тріскаються пальці / Фото 5-Minute Crafts

Чи може розтріскування кісточок бути поганим

Ви, напевно, чули, що це погана звичка, яка може викликати артрит. Але експерти з цим твердженням не погоджуються.

Каліфорнійський лікар навіть вирішив провести експеримент, щоб підтвердити свою теорію. Дуже довго він регулярно тріскав кісточки пальців лише на одній руці. Кілька десятиліть потому він зробив рентген обох рук і не помітив різниці в суглобах.

Інше, більш масштабне дослідження також дійшло висновку, що ця звичка нешкідлива.

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