Любой звук, который возникает при движении сустава, называется крепитацией. Это может наблюдаться у людей всех возрастов, но с возрастом это происходит чаще.

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Почему трескаются косточки пальцев

Треск скелета пальца связан с пузырьками газа. Внутри наших суставов есть синовиальная жидкость, которая выполняет роль смазки. В жидкости содержатся газы: кислород, азот и углекислый газ.

Когда наши суставы двигаются, суставная капсула растягивается, поэтому выделяются пузырьки газа. Итак, в следующий раз, когда вы двигаете суставом, давление внутри увеличивается, и пузыри лопаются, поэтому вы слышите звук.

Вы, вероятно, заметили, что вы не можете сломать один и тот же сустав дважды подряд. Дело в том, что пузырькам газа нужно время, чтобы образоваться. Обычно это занимает около 20 минут.

Есть другие причины, которые могут вызвать определенные звуки:

Сухожилие . Когда вы двигаете суставом, сухожилие изменяет положение и двигается. Когда он возвращается в исходное положение, вы можете услышать треск.

. Когда вы двигаете суставом, сухожилие изменяет положение и двигается. Когда он возвращается в исходное положение, вы можете услышать треск. Связка . Когда сустав двигается, связки могут натягиваться и трескаться. Это часто случается в коленях и лодыжках.

. Когда сустав двигается, связки могут натягиваться и трескаться. Это часто случается в коленях и лодыжках. Суставы. Суставы при артрите могут издавать определённые звуки. Это вызвано утратой гладкого хряща и шероховатостью поверхности сустава.

Почему трескаются пальцы / Фото 5-Minute Crafts

Может ли растрескивание косточек быть плохим

Вы наверняка слышали, что это плохая привычка, которая может вызвать артрит. Но эксперты с этим утверждением не согласны.

Калифорнийский врач даже решил провести эксперимент, чтобы подтвердить свою теорию. Очень долго он регулярно трещал косточки пальцев только на одной руке. Несколько десятилетий спустя он сделал рентген обеих рук и не заметил разницы в суставах.

Другое, более масштабное исследование также пришло к выводу, что эта привычка безвредна.

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