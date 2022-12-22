До традиційних засобів боротьби з поганим ароматом з рота – полоскання, жувальна гумка, зняття зубного нальоту – незабаром можуть додатись й інші. Розповідаємо про нове дослідження вчених.

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Як побороти неприємний запах з рота

Запах із рота, який називають галітозом, найчастіше виникає внаслідок розмноження бактерій у ротовій порожнині. Вони виділяють речовини, які містять компоненти з сіркою. А вона, своєю чергою, спричиняє неприємний запах.



Неприємного запаху можна позбутись просто / Фото Pexels

Нове дослідження показує, що вживання пробіотичних бактерій, зокрема Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius і Weissella cibaria може допомогти у боротьбі з незручною проблемою. Вони є у йогурті, хлібі на заквасці, кефірі, квашеній капусті та консервованих соліннях.

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Вчені зосередились на 7 дослідженнях, у яких брали участь 278 осіб, віком від 19 до 70 років, і які тривали від 2 до 12 тижнів. Команда визначала ступінь неприємності запаху відповідно до кількості сірчистих сполук, нальоту на язиці та індексу зубного нальоту. Експеримент показав, що у людей, які вживали пробіотики, ці показники були меншими.

Автори дослідження вважають, що пробіотики можуть пригнічувати розкладання амінокислот і білків анаеробними бактеріями в роті, стримуючи продукцію "смердючих" побічних продуктів. Проте вчені попереджають, що ці висновки зроблені на основі досліджень з невеликими вибірками, тож деякі дані можуть давати неповні результати.

Все вказує на те, що пробіотики можуть полегшити галітоз завдяки зниженню рівня концентрації сірчистих сполук в короткостроковій перспективі, але не мають значного впливу на основні причини галітозу, наприклад на зубний наліт. У майбутньому необхідно провести більше високоякісних клінічних випробувань для перевірки результатів і надання доказів ефективності пробіотиків в лікуванні галітозу,

– наголошують дослідники.