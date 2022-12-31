Домашні справи допомагають набратися сили, підвищити рухливість і прискорити метаболізм, що позитивно впливає на вагу. Прибирання з помірною інтенсивністю зараховується до 150 хвилин щотижневих фізичних вправ, які рекомендує Центр з контролю та профілактики захворювань.
Healthline підрахував кількість калорій, які спалює людина вагою 79 кг, коли виконує наведені нижче справи з помірною інтенсивністю. Якщо ви важите більше, то спалите більше калорій, а якщо – менше, спалите менше калорій.
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Скільки калорій ви спалюєте під час прибирання
Пилосошення
Під час пилосошення протягом 30 хвилин людина з вагою 79 кілограмів спалює близько 80 калорій. Ця вправа тренує верхню частину тіла, м'язи кору та ноги.
Спробуйте пилососити навшпиньках або в положенні навпочіпки, щоб зміцнити м'язи ніг.
Пилосошення може зміцнити м'язи ніг / Фото Pexels
Витирання пилу
Якщо ви витиратимете пил протягом години, то спалите близько 159 калорій (вага – 79 кілограмів).
Але якщо ви робите більш інтенсивне очищення, наприклад, миєте вікна, то спалюєте 318 – 378 калорій на годину.
Замітання та миття підлоги
Під час миття підлоги людина з вагою 79 кілограмів спалює близько 318 калорій на годину. Під час такої роботи добре працюють плечі, трицепси та біцепси.
Підмітання не таке інтенсивне – спалюється близько 159 калорій на годину.