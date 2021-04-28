Ягоди – це здоровий продукт, який можна їсти в необмежених кількостях, оскільки вони низькокалорійні та багаті клітковиною, вітаміном С і антиоксидантами. Ідеально, якщо кожного дня ви з'їдатимете хоча б 100 грамів ягід. Яких саме? Розповідаємо далі!

В програмах харчування, складених дієтологами, ягоди розцінюються як фрукти, денна порція яких повинна становити принаймні 2 порції. При цьому чим різноманітніший раціон ягід ви забезпечите собі протягом тижня, тим вищою буде користь.

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Пам'ятайте, що запорука здоров'я – це різноманітний раціон. Тож намагайтеся їсти якомога більше ягід з запропонованого списку.

7 ягід, які потрібно додати в раціон:

Полуниця



ТОП-7 корисних ягід / Фото Pexels

Полуниця є хорошим джерелом вітаміну С. Доведено, що вона знижує фактори ризику серцевих захворювань і допомагає контролювати рівень цукру в крові.

Чорниця

Чорниця – унікальна ягода, яка допомагає боротися із запаленими процесами в організмі.

Виноград

Виноград, особливо його насіння і шкірка, містять велику кількість антиоксидантів. Є дослідження, які показують, що виноград може допомогти знизити рівень холестерину в крові та ризик діабету 2 типу, а також поліпшити здоров'я мозку.

Малина



ТОП-7 корисних ягід / Фото Pexels

Малина багата клітковиною і поліфенолами-антиоксидантами, які відмінно борються з окислювальним стресом.

Асаї

Ягода, яку у нас складно знайти, проте воно того варте. В них дуже висока кількість антиоксидантів, необхідних для організму.

Лохина



ТОП-7 корисних ягід / Фото Pexels

Лохина – чудове джерело вітаміну К, вітаміну С та лідер за кількістю антиоксидантів.

Журавлина

Найвідоміша користь журавлини для здоров'я – її здатність знижувати ризик інфекцій сечовивідних шляхів.

Будь-які ягоди зі списку допомагають організму боротися з наслідком стресу. Це – результат вмісту антиоксидантів та широкого спектра вітамінів. При цьому калорійність ягід коливається від 30 до 70 калорій на 100 грамів.

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Якщо не виходить додати ягоди у свій щоденний раціон, постарайтеся з'їдати декілька порцій хоча б 2 – 3 рази на тиждень.