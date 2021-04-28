Ягоды – это здоровый продукт, который можно есть в неограниченных количествах, поскольку они низкокалорийные и богатые клетчаткой, витамином С и антиоксидантами. Идеально, если каждый день вы будете съедать хотя бы 100 граммов ягод. Каких именно? Рассказываем дальше!

В программах питания, составленных диетологами, ягоды расцениваются как фрукты, дневная порция которых должна составлять не менее 2 порции. При этом чем разнообразнее рацион ягод вы обеспечите себе в течение недели, тем выше будет польза.

Читайте также Сахар и его содержание во фруктах и ягодах: сравнительная таблица

Помните, что залог здоровья – это широкий рацион. Поэтому старайтесь есть как можно больше ягод из предлагаемого списка.

7 ягод, которые нужно добавить в рацион

Клубника



ТОП-7 полезных ягод / Фото Pexels

Клубника является хорошим источником витамина С. Доказано, что она снижает факторы риска сердечных заболеваний и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Черника

Черника – уникальная ягода, которая помогает бороться с воспалительными процессами в организме.

Виноград

Виноград, особенно его семена и кожура, содержат большое количество антиоксидантов. Есть исследования, которые показывают, что виноград может помочь снизить уровень холестерина в крови и риск диабета 2 типа, а также улучшить здоровье мозга.

Малина



ТОП-7 полезных ягод / Фото Pexels

Малина богата клетчаткой и полифенолами-антиоксидантами, которые отлично борются с окислительным стрессом.

Ассаи

Ягода, которую у нас сложно найти, но оно того стоит. В них очень высокое количество антиоксидантов, необходимых для организма.

Голубика



ТОП-7 полезных ягод / Фото Pexels

Голубика – прекрасный источник витамина К, витамина С и лидер по количеству антиоксидантов.

Клюква

Самая известная польза клюквы для здоровья – ее способность снижать риск инфекций мочевыводящих путей.

Любые ягоды из списка помогают организму бороться со следствием стресса. Это – результат содержания антиоксидантов и широкого спектра витаминов. При этом калорийность ягод колеблется от 30 до 70 калорий на 100 граммов.

⠀

Если не получается добавить ягоды в свой ежедневный рацион, постарайтесь съедать несколько порций хотя бы 2 – 3 раза в неделю.