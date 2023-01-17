Токсичність чи пасивну агресію складніше виявити, але це шкідливо впливає як на працівників, так і на корпоративну культуру компанії. Що робити, розповідаємо далі.
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Що таке токсичність колег і як з нею боротись
Опитування, яке провів бостонський центр у травні 2022 року, продемонструвало, що 20% з 1200 американців частіше зіштовхуються з проявами пасивно-агресивної поведінки на роботі, аніж вдома чи у колі друзів. Половина ж стикалась із цим щотижня.
Владислав Рівкін, доцент кафедри організаційної поведінки у Дублінській школі бізнесу, пояснює, що проявів пасивної агресії є чимало: вдавання дурня, зумисне затягування виконання завдань, спотворення інформації, уїдливі зауваження тощо. В опитуванні, згаданому вище, найчастіше зустрічались фрази "ти надто чутливий" та "без образ, але…"
Токсичній поведінці не місце не роботі / Фото Pexels
Від людей на роботі чекають ввічливості та взаєморозуміння. В іншому випадку є ризик втратити своє місце. Токсична поведінка ж дозволяє продемонструвати ворожість, але не вдаватись до прямої агресії.
Агресор демонструє невдоволення без порушення соціальних норм і залишається у відносній безпеці, оскільки так легше заперечити, що агресія була,
– пояснює Рівкін.
Повністю викорінити пасивну агресію на роботі дуже складно. Можна хіба що пом'якшити вплив токсичних колег. Одним із варіантів є ігнорування пасивно-агресивних маніпуляцій. Коли колега побачить відсутність реакції, це може допомогти припинити нападки з його боку.
Якщо це не допомагає, треба напряму говорити зі співробітником, щоб зрозуміти причини цих дій. Ще один варіант – спільна зустріч з керівником. Але важливо мати чіткі докази, наприклад, написати про конкретні приклади токсичності та їхній вплив на вас та інших членів команди.
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Важливою тут буде і роль компанії, зокрема HR-менеджерів. Вони повинні запобігати проявам будь-якої агресії. Санкалп Чатурведі, професор організаційної поведінки й лідерства у бізнес-школі Імперського коледжу Лондона, наголошує, що менеджери повинні вміти помічати тонкі емоційні сигнали й закономірності такої поведінки, а також боротись із нею.