Цей універсальний суперпродукт має низку переваг для здоров’я: від лікування нудоти до зменшення м'язового болю. Ось три способи отримати користь від імбиру на сніданок.

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Як вживати імбир зранку

Приправте свою ранкову чашку кави

Кава та імбир утворюють один потужний дует у боротьбі з вільними радикалами. Тим більше, що кава є одним із найбільших у світі джерел антиоксидантів.

Щоб підбадьоритися, просто додайте мелений імбир у свою каву (до 1 чайної ложки на чашку). Ця імбирна кава не тільки пряна та смачна, вона також допомагає травленню.

Імбирний чай для щоденної дози вітаміну С

Імбирний чай – популярний напій для зігрівання холодною зимою. Він не лише має чудовий смак, а допомагає заспокоїти розлад шлунка.

Чашка цього гострого чаю вранці буде особливо корисною для полегшення ранкової нудоти, заколисування або нудоти, спричиненої вагітністю.

Ви можете легко приготувати власний імбирний чай вдома. Натріть очищений корінь і залийте окропом на 10 хвилин. Додайте цукор.

Імбирний чай допомагає організму запрацювати після сну / Фото Pexels

Додайте імбирний сік до страв

Імбирний сік пробуджує кишківник. Він чудово підходить для різноманітних страв, як-от заправка до салатів.

Сік імбиру має багато переваг для здоров'я: від прискорення метаболізму до природної боротьби з бактеріями. Він також полегшує менструальні спазми та хворобливість, спричинену фізичними вправами.

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