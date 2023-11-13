Кисломолочний сир можна придбати в супермаркетах з різними відсотками жирності, або ж легко приготувати вдома.

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Ймовірно, ви вже чули, що кисломолочний сир є корисним для здоров’я зубів, нігтів та волосся, оскільки в ньому міститься кальцій. Про інші переваги, які вам варто знати розповіла дієтологиня Тереза Мольцан.

Білок

Перевагою кисломолочного сиру є білок. Дієтологиня Тереза Мольцан зазначає, що білок не лише допомагає відчути ситість, але й балансує рівень цукру в крові. Білок також допомагає будувати здорові тканини по всьому тілу, включаючи кістки, м’язи, шкіру, волосся й нігті.

Кальцій

Щоб збагатити свій раціон великою кількістю кальцію – неодмінно обирайте кисломолочний сир. Він є дуже важливим для формування здоров’я кісток, зубів, а ще відіграє важливу роль у здоровому функціонуванні серця.



Кисломолочний сир містить багато корисних властивостей / Фото Pexels

Пробіотики

Пробіотики є дуже важливими для здоров’я нашого кишківника. Ці корисні бактерії допомагають покращити мікробіом кишківника і позитивно впливають на наш імунітет.

Вітамін групи В

Кисломолочний сир сповнений групою вітамінів В (їх всього 8), але особливо багато він містить саме вітамін В12.

Вітамін B12 необхідний для розвитку та функціонування нашої нервової системи, синтезу ДНК та утворення еритроцитів,

– розповіла Тереза Мольцан.

А ще рибофлавін, який міститься в сирі є корисним для нервових клітин, оскільки допомагає зменшити запалення.

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Фосфор

У сирі міститься мінерал фосфор, який сприяє зростанню та відновленню тканин. Фосфор зберігає енергію в наших клітинах, тому кисломолочний сир корисно вживати, особливо в осінню пору, коли ми частіше відбуваємо себе пригніченими через брак сонця.

Селен

Селен є важливим елементом багатьох ферментів та білків в організмі, допомагає створювати ДНК, а також захищає наші клітини від ушкоджень.

Втім, кисломолочний сир корисний не для всіх. Він не підійде для людей з лактозною непереносимістю. Сир у таких людей може викликати дискомфорт у шлунку, метеоризм, здуття живота і діарею. Більше інформації – читайте за посиланням.