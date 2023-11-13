Кисломолочный сыр можно приобрести в супермаркетах с разными процентами жирности, или же легко приготовить дома.

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Вероятно, вы уже слышали, что кисломолочный сыр полезен для здоровья зубов, ногтей и волос, поскольку в нем содержится кальций. О других преимуществах, которые вам следует знать, рассказала диетологиня Тереза Мольцан.

Белок

Преимуществом кисломолочного творога является белок. Диетологиня Тереза Мольцан отмечает, что белок помогает не только почувствовать сытость, но и балансирует уровень сахара в крови. Белок также помогает строить здоровые ткани по всему телу, включая кости, мышцы, кожу, волосы и ногти.

Кальций

Чтобы обогатить свой рацион большим количеством кальция – обязательно выбирайте кисломолочный творог. Он очень важен для формирования здоровья костей, зубов, а еще играет важную роль в здоровом функционировании сердца.



Кисломолочный творог содержит много полезных свойств / Фото Pexels

Пробиотики

Пробиотики очень важны для здоровья нашего кишечника. Эти полезные бактерии помогают улучшить микробиом кишечника и положительно влияют на наш иммунитет.

Витамин группы В

Кисломолочный творог полон группой витаминов В (их всего 8), но особенно много он содержит именно витамина В12.

Витамин B12 необходим для развития и функционирования нашей нервной системы, синтеза ДНК и образования эритроцитов,

– рассказала Тереза Мольцан.

А еще рибофлавин, содержащийся в сыре, полезен для нервных клеток, поскольку помогает уменьшить воспаление.

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Фосфор

В сыре содержится минерал фосфор, способствующий росту и восстановлению тканей. Фосфор сохраняет энергию в наших клетках, поэтому кисломолочный сыр полезно употреблять, особенно в осеннее время, когда мы чаще отбываем себя подавленными из-за нехватки солнца.

Селен

Селен является важным элементом многих ферментов и белков в организме, помогает создавать ДНК и защищает наши клетки от повреждений.

Впрочем, кисломолочный творог полезен не всем. Он не подойдет для людей с лактозной непереносимостью. Сыр у таких людей может вызвать дискомфорт в желудке, метеоризм, вздутие живота и диарею. Больше информации – читайте по ссылке.