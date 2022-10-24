Розповідаємо про 4 представників, яких помилково вважають корисними. Якщо ви були впевнені, що харчуєтесь правильно, переконайтесь, що в раціоні немає цих інгредієнтів.

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4 продукти, які ви помилково вважали корисним

Соки

Якщо свій поживний сніданок чи обід ви звикли запивати фруктовим соком – закликаємо так більше не робити. Цей напій помилково вважається корисним. Навіть представники з найбільш натуральним складом розчарують вам своєю дією на організм.

У соках чимало вітамінів та фруктози, але майже немає клітковини (хіба що у соках з м'якушем, де можна знайти трохи цього компоненту). При потраплянні в організм фруктоза швидко засвоюється, що призводить до появи почуття голоду, яке турбує постійно. Тобто соки – це прямий шлях до переїдання.

Соняшникова олія

Найбільша небезпека соняшникової олії криється у складі. Цей продукт неабияк "псують" жирні кислоти омега-6, або лінолева кислота. Її надмірне вживання призводить до хронічних запалень та може стати причиною багатьох поширених захворювань. Цей ефект зростає при багаторазовому нагріванні, адже тоді виділяється більше альдегідів.

Корисні напої



Уникайте "корисних" напоїв / Фото Pexels

Чи не у кожному супермаркеті можна знайти низку напоїв, які солодкі і водночас безпечні. Спішимо вас розчарувати: людині, яка веде помірний спосіб життя без важких фізичних навантажень, така "здорова альтернатива" користі не принесе.

Ці напої створені для спортсменів, у їхньому складі є електроліти та величезна кількість цукру, що дозволяє миттєво отримати багато енергії. Якщо спорт у вашому житті з'являється зрідка, то такий напій для вгамування спраги, як кориснішу альтернативу, обирати не варіант.

Під час лікування запалення важливо підтримати організм, не нашкодивши іншим органам. Як можна позбутися запалення, дізнайтесь у нашому матеріалі.

Пластівці

Пластівці, які ви вранці полюбляєте заливати молоком, завдяки маркетологам отримали звання швидких та корисних сніданків. Нумо оцінювати склад: борошно, цукор, олії та різні харчові добавки. Не звучить перспективно для тих, хто намагається позбутись зайвих кіло. Зашкодить фігурі і високий вміст цукру в кукурудзяному борошні, яке ще й має високий глікемічний індекс, що провокує швидке почуття голоду.