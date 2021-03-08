Додавши ці продукти в щоденний раціон, ви зможете схуднути без шкоди для здоров'я. Для швидшого ефекту дієтологи радять відмовитися від шкідливої їжі та зайнятися спортом.

На основі досліджень, проаналізували властивості овочів, ягід та фруктів та відібрали 5 найбільш дієвих натуральних жироспалювачів. Тож, якщо ви шукаєте корисний та низькокалорійний перекус, який ще й стимулюватиме схуднення, – сміливо вибирайте будь-що з нашого списку.

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Грейпфрут



Користь грейпфрута / Фото Pexels

Цитрусові вважаються чудовими борцями з жиром. Абсолютний лідер в цьому плані – грейпфрут. Він володіє жовчогінними властивостями, які стимулюють розщеплення жирових клітин. Найбільша кількість нарингіну – флавоноїду, який надає соку грейпфрута гіркого смаку, допомагає спалювати жир та покращує травлення, міститься в плівці плоду. Тому вважається, що грейпфрут варто їсти цілим.

Водночас цедра грейпфрута містить в собі безліч активних речовин, які покращують травлення, володіють антибактеріальними властивостями та прискорюють обмін речовин. Достатньо натерти трохи шкірки на дрібній тертці та додати її в чай.

Ківі

Ківі – джерело корисних мікроелементів, особливо вітаміну С (в одному ківі міститься його добова норма). Крім цього, фрукт допомагає худнути. У ньому містяться ензими, що прискорюють спалювання жирів, і фермент актінідин, що розщеплює білки та сприяє швидкому переварюванню їжі. Тобто, якщо ви встали з-за столу з відчуттям важкості, одне ківі допоможе частково позбутися від наслідків переїдання.

До речі, в смузі та фреші рекомендується додавати неочищений фрукт, адже в шкірці ківі міститься більше антиоксидантів, ніж в м'якоті.

Крім ефекту схуднення, ківі володіє ще одним бонусом – він сприяє поліпшенню стану шкіри. Навіть одне ківі допоможе вивести з організму шлаки.

Селера



Користь селери / Фото Pexels

Стебла, коріння і листя селери придатні для вживання. У всіх частинах продукту містяться корисні речовини й вітаміни, але для тих, хто прагне схуднути найбільший інтерес представлятимуть стебла. Річ в тім, що вони на 75% складаються з води; інші 25% – це клітковина, яка забезпечує ситість при мінімальній кількості калорій.

В одному стеблі селери міститься всього 6 калорій. А висока кількість волокон працює таким чином, що на їх перетравлювання організм затрачає значно більше енергії ніж отримує з їжею.

Також селера є цінним джерелом вітаміну К, необхідного для кровотворення і синтезу кісткової тканини. А речовина апігенін зменшує запалення в організмі та відновлює імунітет.

Броколі

Броколі містить багато клітковини, яка природним способом очищає кишечник. Продукт швидко насичує, при цьому навіть великі порції броколі не сприяють набору ваги. У його склад входить ряд компонентів, які прискорюють жировий і вуглеводний обмін.

Броколі містить величезну кількість корисних речовин, серед яких вітаміни групи B, Е, A, РР, К, U. Крім того, одна порція містить всього 54 калорії та добову норму вітаміну С.

Броколі багате на сульфорафан і індол-3-карбінол, які сприяють зниженню маси тіла. Згідно з дослідженнями, ці хрестоцвітні зменшують ймовірність набору зайвої ваги, навіть якщо раціон збагачений жирами.

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Морська капуста

Морська капуста (вона ж ламінарія) неймовірно багата йодом, який відіграє суттєву роль в обмінних процесах. Без йоду щитовидна залоза не може виробляти гормони в потрібній кількості. Це своєю чергою призводить до порушення обміну речовин, втоми та поступового набору ваги. Тому якщо ваша мета – хороший обмін речовин і струнка фігура, то ваш раціон повинен включати йод.

Але не поспішайте бігти в аптеку за добавками. Річ у тому, що надлишок йоду такий же шкідливий, як і його дефіцит. Тож перш ніж застосовувати вітамінні комплекси, здайте необхідні аналізи. І поки ви лиш наважуєтеся звернутися до лікаря, вживайте для профілактики безпечний аналог – морську капусту.